فيرهوفن يُطالب بإعادة النزال ضد أوسيك

طالب ريكو فيرهوفن، بطل الكيك بوكسينغ الهولندي السابق، باعتذار رسمي ونزال إعادة أمام بطل العالم لوزن الثقيل ألكسندر أوسيك، بعد إيقاف نزالهما قبل ثانية واحدة من نهاية الجولة قبل الأخيرة في مواجهة على لقب المجلس العالمي للملاكمة السبت الماضي.

وكان قرار إيقاف النزال مثيراً للجدل، إذ شعر فيرهوفن بأنه كان من الممكن أن يستمر، في حين أشارت بعض لقطات الإعادة إلى أن جرس نهاية الجولة ربما يكون قد رنّ قبل أن يعلن الحكم نهاية النزال الذي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة.

وأظهرت بطاقات النقاط التي نشرتها مجلة «ذا رينغ» لاحقاً أن اثنين من الحكام الثلاثة كانا يشيران إلى التعادل 95-95 قبل بدء الجولة الـ11 وقبل الأخيرة، في حين تقدم فيرهوفن في بطاقة الحكم الثالث بنتيجة 96-94.

وقال فيرهوفن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الخميس: «أريد مجرد اعتذار. ما الذي يمكننا فعله غير ذلك؟ لا يمكنني المطالبة بأي شيء آخر»، مضيفاً أن فريقه قدم استئنافاً رسمياً إلى المجلس العالمي للملاكمة.

وتابع: «الأخطاء واردة؛ لأننا جميعاً بشر، وهذا أمر طبيعي. لكن كل ما أبحث عنه في الواقع هو سماع عبارة نعم، نعتذر لكم، كان من الممكن أن يسير الأمر بشكل مختلف، وهذا شيء يتعين علينا مراجعته، ونأمل ألا يتكرر مستقبلاً».

وأردف: «هذا كل ما في الأمر، ومن ثم لنواصل العمل من تلك النقطة، ونصل إلى نزال الإعادة».

والألماني أجيت كاباييل هو المنافس الإلزامي على لقب المجلس العالمي للملاكمة، وقد يتعين على أوسيك مواجهته أولاً قبل أي نزال إعادة محتمل مع فيرهوفن.

وقال فيرهوفن: «دعونا نرَ ما سيحدث في الفترة المقبلة. لكن يجب أن أكون صادقاً، فالأمر يجب أن يكون كبيراً، أنا أشعر بأنني الملك غير المتوج».