«رولان غاروس»: انسحاب ويليامز وبابتيست من منافسات زوجي السيدات

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صفقة قد تتحول إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل أروقة النادي الكاتالوني هذا الصيف. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى في ألفاريز الخيار المثالي لقيادة المشروع الهجومي الجديد، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب سواء مع أتلتيكو مدريد أو مع منتخب الأرجنتين، إلا أن العقبات الاقتصادية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الأرجنتيني لا يخفي إعجابه بفكرة ارتداء قميص برشلونة، وهو ما يمنح النادي دفعة مهمة في أي مفاوضات مستقبلية، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار نجمه، واعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع المدرب دييغو سيميوني. وأكدت «آس» أن أتلتيكو لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً رسمياً من برشلونة، لكن الاتصالات غير المباشرة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع وكيل اللاعب بمسؤولي النادي الكاتالوني في مدينة برشلونة، وفق ما أشار إليه الصحافي الإيطالي «فابريزيو رومانو». وترى الصحيفة الإسبانية أن الصفقة قد تتجاوز حاجز 100 مليون يورو، وهو ما يضع إدارة برشلونة أمام معادلة مالية شديدة التعقيد في ظل قيود اللعب المالي النظيف، والحاجة إلى توفير سيولة ضخمة قبل الدخول رسمياً في المفاوضات. وفي هذا السياق، بدأت أسماء بارزة داخل الفريق تظهر كخيارات محتملة للبيع، ويأتي البرازيلي رافينيا على رأس تلك القائمة، بسبب قيمته السوقية المرتفعة وقدرته على توفير جزء كبير من التمويل المطلوب لإتمام الصفقة. وكان اسم رافينيا قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بعروض من الدوري السعودي، قبل أن يؤكد اللاعب أكثر من مرة رغبته في الاستمرار داخل برشلونة، لكن التطورات الأخيرة قد تعيد فتح الملف من جديد، خاصة مع اقتراب النادي من حسم صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، إلى جانب التحرك القوي نحو ألفاريز. ويملك خوليان ألفاريز، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة حافلة رغم صغر سنه، إذ بدأ تألقه مع ريفر بليت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث حقق كل الألقاب الممكنة تقريباً تحت قيادة بيب غوارديولا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. كما كان أحد العناصر المهمة في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة الصيف الماضي. وخلال الموسم الحالي، واصل ألفاريز تقديم أرقام مميزة، بعدما سجل عدداً كبيراً من الأهداف وصنع العديد من الفرص الحاسمة، ليؤكد مكانته كواحد من أكثر المهاجمين اكتمالاً في الكرة الأوروبية حالياً، بفضل قدرته على اللعب كرأس حربة أو مهاجم متحرك أو حتى جناح هجومي. لكن رغم الحلم الكاتالوني، تدرك إدارة برشلونة أن الوصول إلى ألفاريز لن يكون ممكناً دون تضحيات مؤلمة، قد تبدأ ببيع أحد أبرز نجوم الفريق، وربما يكون رافينيا هو الاسم الذي سيدفع ثمن الصفقة الكبرى في مشروع البارسا الجديد.