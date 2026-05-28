«رولان غاروس»: انسحاب ويليامز وبابتيست من منافسات زوجي السيدات

لن تشارك الأميركية فينوس ويليامز في منافسات زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مع هايلي بابتيست.
وانسحب الثنائي، الخميس، ولم يعلن المنظمون عن السبب.
ولكن بابتيست اضطرت للانسحاب من مباراتها في الدور الثاني أمام وانغ شي يو، الأربعاء، بعدما سقطت بشكل غريب على ساقها اليسرى في المجموعة الأولى.
وتم استبدل الزوجي الأميركي بيوديس تشونغ وفيرونيكا إرغافيك.
وكانت ويليامز، التي ستبلغ عامها الـ46 الشهر المقبل، شاركت ببطاقة دعوة «وايلد كارد» في بطولة أستراليا المفتوحة. وخسرت في الدور الأول، وأصبحت أكبر سيدة تشارك في الأدوار الرئيسية في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.
يذكر أن ويليامز، التي فازت بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، كانت قد احتلت صدارة التصنيف في منافسات الفردي والزوجي.
وخسرت ويليامز نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام شقيقتها الصغرى سيرينا في 2002، وفازتا معاً بمنافسات الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة في 1999 و2010.