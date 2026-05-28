«رولان غاروس»: الصاعد كوامي يواصل مغامرته

أصبح الفرنسي مويز كوامي (17 عاماً) خامس أصغر لاعب يصل إلى الدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه 6 - 3، و7 - 5، و3 - 6، و2 - 6، و7 - 6، على أدولفو دانييل باييخو القادم من باراغواي في مباراة مثيرة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس استمرت قرابة 5 ساعات، الخميس.

وحافظ كوامي، المصنف 318 عالمياً والذي يشارك في إحدى البطولات الكبرى لأول مرة بفضل بطاقة دعوة، على رباطة جأشه ليحقق انتصاره الأول في 5 مجموعات في مسيرته الناشئة.

وبعد أن تقدم بفارق مجموعتين، تعرض كوامي لانتكاسة عندما انتفض باييخو، وفاز بالمجموعتين الثالثة والرابعة ليدفع بالمباراة إلى مجموعة حاسمة انتصر فيها اللاعب الفرنسي.

وقال كوامي للجماهير الفرنسية المبتهجة، التي كانت تشجعه طوال المباراة: «لولاكم لما كنت قد نجحت في ذلك». وحسم الفوز في أول فرصة سنحت له بضربة إرسال تقدم بعدها إلى الشبكة؛ ما أسعد المشجعين في ملعب سوزان لينغلن.

وبات كوامي خامس أصغر لاعب يصل إلى الدور الثالث في «رولان غاروس» منذ بدء عصر الاحتراف في 1968. ولا يزال أصغرهم هو الأميركي مايكل تشانغ، الذي حقق هذا الإنجاز في سن 16 عاماً في عام 1988.

وفي الدور المقبل، يلعب كوامي أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف 36 عالمياً.