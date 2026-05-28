استشارات: انخفاض هرمون الذكورة وعلاجه ... القولون العصبي وآلام الحوض

انخفاض هرمون الذكورة وعلاجه
• متى يجدر علاج انخفاض هرمون الذكورة؟
- هذا ملخص أسئلتك عن نقص هرمون الذكورة، وكيفية طلب تشخيصه، ومعالجته. وبداية، لاحظ معي أن التستوستيرون هو الهرمون الجنسي الذكري الذي يُفرَز في الخصيتين. وتُعدّ مستويات هرمون التستوستيرون ضروريةً للنمو الجنسي الطبيعي للذكور ووظائفهم، إضافة إلى مهام أخرى في الجسم.
وخلال فترة البلوغ (سنوات المراهقة)، يُساعد التستوستيرون الأولاد على اكتساب الصفات الذكورية، مثل شعر الجسم والوجه، وخشونة الصوت، وقوة العضلات. ويحتاج الرجال إلى التستوستيرون لإنتاج الحيوانات المنوية. وتنخفض مستويات التستوستيرون عموماً مع التقدم في السن.
ويؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية) لدى الرجال إلى تغييرات جسدية وجنسية وعاطفية كبيرة، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في الرغبة الجنسية، وصعوبة في تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، والتعب، وانخفاض الدافع مع انخفاض الشعور بالطاقة والقدرة، وانخفاض كتلة العضلات وقوتها، وتغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب أو التهيج، أو الحزن، وزيادة الدهون في الجسم (خاصة حول البطن)، وفقدان كثافة العظام؛ ما قد يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام أو نقص كثافة العظام، والاكتئاب، وضعف التركيز، ومشاكل في الذاكرة، وانخفاض نمو شعر الوجه والجسم.
وقد يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون أيضاً إلى اضطرابات النوم مثل الأرق، والتثدي (نمو أو تضخم أنسجة الثدي لدى الذكور). ومن الآثار المحتملة أيضاً، ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك اضطرابات العمليات الكيميائية الحيوية في التمثيل الغذائي؛ ما قد يزيد من احتمالات خطر الإصابة بمرض السكري.
وإذا كان لدى الشخص شك في احتمال وجود انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون؛ نتيجة ملاحظته وجود بعض هذه الأعراض لديه، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء فحص دم نسبة هرمون الذكورة؛ إذ يمكن أن تتداخل هذه الأعراض مع حالات أخرى لا علاقة لها بنقص هرمون الذكورة.
ولكن تجدر ملاحظة جانب آخر تفيد به جمعية أمراض المسالك البولية الأميركية حول مدى انتشار هذه الحالة، حيث تقول ما ملخصه، إنه يصعب تحديد عدد الرجال المصابين بنقص هرمون التستوستيرون بدقة، مع أن بيانات الإحصائيات الطبية تشير إلى أن نحو 2.1 في المائة (رجلان من كل 100 تقريباً) قد يكونون مصابين به. ولكن إضافة إلى التقدم في العمر، يُعدّ نقص هرمون التستوستيرون أكثر شيوعاً بين الرجال المصابين بداء السكري أو الذين يعانون زيادة الوزن. ويظل إجراء تحليل الدم لفحص نسبة هرمون الذكورة هو الأساس في تشخيص هذه الحالة.
ولذا؛ تضيف جمعية أمراض المسالك البولية الأميركية بأن الحاجة إلى العلاج بالتستوستيرون هي أولاً عندما يكون ثمة انخفاض مستوى التستوستيرون. وثانياً يُعالج معظم الرجال الذين يعانون انخفاض مستوى التستوستيرون (بغض النظر عن السبب) إذا ظهرت عليهم أعراض انخفاض مستوى التستوستيرون. ولذا؛ يقرر الطبيب بالتشاور مع المريض حول مدى ضرورة معالجة نقص هرمون الذكورة. والسبب أن العلاج بالتستوستيرون قد يُفيد، ولكنه قد يُسبب آثاراً جانبية ضارة. وتحديداً، صرّحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بضرورة أن تُشير ملصقات أدوية التستوستيرون إلى وجود خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى بعض الرجال الذين يستخدمون منتجات التستوستيرون. ولذا؛ يجب فحص جميع الرجال (وخاصة كبار السن) للكشف عن أمراض القلب والسكتة الدماغية قبل بدء العلاج بالتستوستيرون، وبشكل دوري أثناء استخدامه.ط
القولون العصبي وآلام الحوض
• هل يتسبب القولون العصبي بآلام في الحوض؟
- هذا ملخص أسئلتك عن العلاقة بين أعراض القولون العصبي وآلام الحوض. وبداية، فإن حالات القولون العصبي تتميز في الغالب بأعراض مثل ألم البطن، والانتفاخ، والإسهال، والإمساك. ولدى النساء، غالباً ما ترتبط آلام الحوض بحالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي، والتهاب المثانة الخلالي، أو مرض التهاب الحوض. ولكن لدى بعض الأفراد، قد تترافق أعراض القولون العصبي أيضاً مع آلام الحوض.
والعلاقة بين متلازمة القولون العصبي وآلام الحوض معقدة وغير مفهومة تماماً لدى الأطباء، ولكن هناك عدة عوامل قد تفسر سبب معاناة الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي بهذا النوع من الانزعاج في ألم الحوض. وقد يؤدي علاج كلتا الحالتين معاً إلى تخفيف فعال للألم. ولذا؛ يُعدّ فهم العلاقة بين متلازمة القولون العصبي وآلام الحوض أمراً بالغ الأهمية لإدارة معالجة كلتا الحالتين بفاعلية وتحسين الصحة العامة للمرأة.وثمة عوامل عدة، مثل حصول تقلصات غير طبيعية في عضلات الحوض تتسبب بآلام الحوض.
ذلك أن متلازمة القولون العصبي تتميز بتقلصات عضلية غير طبيعية في الأمعاء، وثمة أيضاً اضطرابات في عمل عضلات جدار البطن في حالات القولون العصبي، والتي قد تمتد أيضاً إلى عضلات قاع الحوض (التي تدعم المثانة والمستقيم والرحم). وبالتالي، قد تُصاب تلك العضلات بالتوتر؛ ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو الألم في منطقة الحوض.
كما أن المصابين بمتلازمة القولون العصبي يُعانون «حساسية مفرطة للألم» وعدم الشعور بالراحة في الأمعاء ومنطقة البطن، وهي ظاهرة تُعرف بفرط «الحساسية الحشوية». وقد تؤدي هذه «الحساسية» المتزايدة إلى الشعور بالألم، ليس فقط في البطن، بل أيضاً في الحوض.
وإضافة إلى هذين الأمرين، هناك أمر ثالث، وهو أن ثمة مسارات عصبية مشتركة فيما بين أعضاء منطقتي البطن والحوض، حيث تتداخل الأعصاب في الحوض والأمعاء؛ ما يؤدي إلى «تداخل» في الشعور بين آلام الحوض من جهة وأعراض القولون العصبي من الجهة المقابلة. وعلى سبيل المثال، يسبب انتفاخ البطن الناتج من متلازمة القولون العصبي ضغطاً هائلاً على قاع الحوض. وبالتالي، قد يشعر بهذا المريضُ كإحساس متزايد على أنه ألم في كل من البطن والحوض.
وأيضاً، تشير بعض الدراسات إلى أن القولون العصبي أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي يُعانين حالات أخرى متعلقة بالحوض، مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو خلل وظائف قاع الحوض. وقد يُؤدي هذا التداخل إلى تعقيد تشخيص وعلاج ألم الحوض، حيث قد لا يكون السبب الكامن وراءه واضحاً دائماً.
وثمة كذلك دور للتأثيرات الهرمونية. حيث غالباً ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة القولون العصبي أعراضاً أسوأ أثناء الحيض؛ نتيجة التغيرات الهرمونية على كل من حركة الأمعاء ودرجة حساسيتها للألم، وتحديد دماغ المرء لمكان الشعور بذلك.
ويمكن أن يسبب التوتر والقلق المزمن الناتج من إدارة متلازمة القولون العصبي، أو يكون ناتجاً منه، توتراً لا إرادياً في عضلات قاع الحوض.
ولذا؛ قد تكون إدارة معالجة متلازمة القولون العصبي وآلام الحوض أمراً صعباً، نظراً لاختلاف كل حالة عن الأخرى؛ ما يتطلب الصبر من المريض والاهتمام من الطبيب.
وللتوضيح، فإن أعراض القولون العصبي لا تختفي، بل قابلة لعودة الظهور نتيجة عودة مسببات تهيج القولون العصبي. ولذا؛ فإن هناك دوراً محورياً وأساسياً على المريض القيام به في الوقاية من حصول نوبات تهييج أعراض القولون العصبي، وفي أيضاً تخفيف تفاقم المعاناة حال حصولها. والمعالجات الطبية تقدم مقترحات قد تفيد الكثيرين في جوانب التعديلات الغذائية وإدارة التوتر ومعالجة أعراض متلازمة القولون العصبي بالأدوية.
ومع ذلك، توجد استراتيجيات عدة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة. ومن خلال فهم العلاقة بين هاتين الحالتين والعمل مع طبيبك لوضع خطة علاج فردية، يمكنك السيطرة على أعراضك وإيجاد الراحة.