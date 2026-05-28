مفاجأة... ليفركوزن يتفوق على بايرن في أرباح البوندسليغا

تصدر باير ليفركوزن أحدث تصنيف سنوي للأرباح في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بحسب تقرير عن النتائج المالية نشرته رابطة الدوري الألماني، الخميس، في حين جاء بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري هذا الموسم على أرض الملعب، في المركز الثاني مالياً.

وأظهر التصنيف المستند إلى مزيج من النتائج المالية على مدار 12 شهراً حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025 لبعض الأندية وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 لأندية أخرى، أن التفوق المالي لليفركوزن على النادي البافاري، الذي كان الأكثر تحقيقاً للإيرادات، يعود بشكل أساسي إلى انخفاض نفقات الموظفين والتكاليف الأخرى.

وقفز صافي دخل ليفركوزن في عام 2025 إلى 133 مليون يورو (155 مليون دولار) مقارنة بنحو 3.1 مليون يورو في العام السابق، مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وذلك مقارنة بمتوسط صافي دخل أندية الدوري البالغة 18 نادياً، والذي بلغ 11.3 مليون يورو.

وتراجع صافي دخل بايرن ميونيخ إلى 28 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بنحو 43.6 مليون يورو في العام السابق.

وشهد بروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الأرباح في العام السابق، تراجعاً في صافي دخله من 44.3 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2024 إلى 6.5 مليون يورو في الـ12 شهراً المنتهية في يونيو 2025.

وجاء هوفنهايم في ذيل القائمة من حيث الأرباح، مسجلاً صافي خسائر بلغ 26.6 مليون يورو في السنة المالية، مقارنة بصافي خسائر بلغ 23.2 مليون يورو في العام السابق.