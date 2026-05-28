بروس: تتويج صن داونز حافز لنا في المونديال

قال هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، الخميس، إن نجاح ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا شكّل دفعة قوية لتشكيلة المنتخب قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتُوج صن داونز بلقب دوري الأبطال بفوزه 2 - 1 في مجموع المباراتين على الجيش الملكي المغربي، بعد تعادله 1 - 1 يوم الأحد الماضي في إياب النهائي بالرباط، ليعود إلى دياره وسط استقبال جماهيري حافل.

واستدعى بروس ثمانية من لاعبي صن داونز في تشكيلته لكأس العالم، إلى جانب ثمانية لاعبين آخرين من الغريم التقليدي أورلاندو بايرتس، الذي توج يوم السبت الماضي بلقب الدوري المحلي متفوقاً على صن داونز بفارق نقطة واحدة.

وقال بروس في مؤتمر صحافي الخميس، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلته المكونة من 26 لاعباً للبطولة المقررة الشهر المقبل في أميركا الشمالية: «يمكننا القول إننا نمتلك لاعبين من أفضل فرق هذا الموسم. هؤلاء الفتية يتمتعون بخبرة كبيرة على المستوى العالي».

وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن مباراة الأحد بالنسبة لصن داونز كانت الأصعب منذ سنوات. لم يكن الأمر يتعلق بجودة المنافس فحسب، بل من الناحية الذهنية أيضاً، لذا فإن وجود هؤلاء اللاعبين في فريقك يساعد كثيراً».

وتابع: «أنا سعيد بالتأكيد لفوز صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، لأنني كنت أخشى أنه في حال خسارتهم، فسيكونون محبطين بشدة لدى انضمامهم للمعسكر. أما الآن، عزز هذا الفوز من معنوياتهم، وهذا يساعد كثيراً».

وتستهل جنوب أفريقيا مشوارها بمواجهة المكسيك في المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو (حزيران)، كما تقابل جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى.

وأعرب بروس عن ثقته في قدرة جنوب أفريقيا على تخطي دور المجموعات وبلوغ أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة بالبطولة.

وقال المدرب البلجيكي: «بالنسبة لي، الهدف الأول في دور المجموعات هو حصد ثلاث نقاط في أسرع وقت ممكن. أنا على ثقة من أنه إذا كانت لدينا ثلاث نقاط، فسنتقدم إلى الدور التالي، خاصة بالنظر إلى أن كأس العالم هذه تشهد تأهل أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات».

وأردف: «كان الأمر أصعب في الماضي لأن التأهل كان يقتصر على صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة. لكن الآن لديك الفرصة لإنهاء المشوار في المركز الثالث ومواصلة التقدم».

وتابع: «لكن إذا لم نحصد ثلاث نقاط، فأعتقد أن التأهل لن يكون ممكناً. لذلك، سيكون من المهم جداً بالنسبة لنا الحصول على تلك النقاط الثلاث في أقرب وقت ممكن، وأكرر، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك».