عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«موسم فروسية الطائف»: 220 سباقاً وجوائز بـ22 مليون ريال

نخبة الجياد ستشارك في موسم سباقات الطائف (الشرق الأوسط)
نخبة الجياد ستشارك في موسم سباقات الطائف (الشرق الأوسط)
  • الطائف: «الشرق الأوسط»
TT
  • الطائف: «الشرق الأوسط»
TT

«موسم فروسية الطائف»: 220 سباقاً وجوائز بـ22 مليون ريال

نخبة الجياد ستشارك في موسم سباقات الطائف (الشرق الأوسط)
نخبة الجياد ستشارك في موسم سباقات الطائف (الشرق الأوسط)

أعلن نادي سباقات الخيل، انطلاق موسم سباقات الطائف 2026، الذي يعود من جديد إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، وسط برنامج حافل يمتد على مدار 10 أسابيع، ويتضمن 220 سباقاً، بجوائز مالية تتجاوز 22 مليون ريال، في تأكيد على المكانة المتنامية للطائف بوصفها الوجهة الصيفية الأبرز لسباقات الخيل في المملكة.

وينطلق الموسم في 24 يوليو (تموز) المقبل، ويستمر حتى 26 سبتمبر (أيلول)، على أرضية الميدان الرملية، وسط مشاركة منتظرة لنخبة الجياد المحلية والدولية، في موسم يمثل بداية دورة سباقات جديدة تسبق انطلاق موسم الرياض وصولاً إلى كأس السعودية 2027.

ويشهد الموسم إقامة عدد من سباقات الفئات والكؤوس الكبرى، إذ تتجه الأنظار إلى نهاية الأسبوع قبل الأخير من المنافسات، الذي يحتضن سباق كأس الملك فيصل للفئة الثالثة للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر بجائزة تبلغ مليون ريال، إلى جانب كأس الأمير عبد الله الفيصل المصنف بدرجة «ليستد» للخيل العربية الأصيلة بالجائزة المالية ذاتها.

كما يشهد يوم 18 سبتمبر إقامة سلسلة كؤوس الطائف الأربع للخيل المهجنة الأصيلة «الثوروبريد»، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة لمسافة 2000 متر وبجائزة تصل إلى 600 ألف ريال.

وفي اليوم التالي، تستضيف الطائف سباق كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر، وسط حضور متوقع لنخبة جياد المسافات المتوسطة، بجائزة تبلغ 450 ألف ريال.

برنامج السباقات يمتد على مدار 10 أسابيع (الشرق الأوسط)

ويحمل الأسبوع الخامس من الموسم بداية واحدة من أبرز محطات التحدي، عبر إقامة سباقي «ديربي الطائف» للخيل المهجنة الأصيلة و«ديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة»، اعتباراً من 22 أغسطس، بإجمالي جوائز يبلغ 350 ألف ريال لكل سباق، فيما تقام السباقات التحضيرية مطلع أغسطس (آب) المقبل.

كما يحتضن الميدان يوم 5 سبتمبر سباق «كأس الطائف للسرعة» بجائزة مالية تصل إلى 350 ألف ريال، ضمن سلسلة سباقات السرعة التي تحظى بمتابعة واسعة من ملاك ومدربي الخيل.

ويختتم الموسم منافساته بإقامة بطولات «ميدان الملك خالد للفروسية»، مع إضافة شوط إضافي لكل حفل سباق، ليرتفع عدد الأشواط إلى 11 شوطاً في اليوم الواحد، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة وزيادة التنافسية.

من جانبه، أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بنادي سباقات الخيل، أن برنامج الطائف 2026 يمثل بداية موسم جديد للنادي، مشيراً إلى أن سباقات الطائف تمهد لانطلاق موسم الرياض، وصولاً إلى كأس السعودية 2027.

وأوضح أن الطائف باتت ملتقى للخيول بمختلف فئاتها وأعمارها، حيث يشهد ميدان الملك خالد بداية مسيرة كثير من الجياد نحو المنافسة في الكؤوس الكبرى داخل المملكة والسباقات الدولية.

وأضاف أن الطائف تتميز بمناخها الصيفي المعتدل، ما يجعلها الوجهة الوحيدة في المنطقة القادرة على استضافة سباقات صيفية بهذا الحجم، وهو ما يمنح الموسم طابعاً خاصاً يجذب العائلات ومحبي الفروسية للاستمتاع برياضة عريقة ارتبطت بتاريخ المملكة منذ عقود طويلة.

مواضيع
سباق الخيول السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الرياض تستضيف نهائي قفز الحواجز بمشاركة 168 فارساً وفارسة

رياضة سعودية نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو (الاتحاد السعودي)

الرياض تستضيف نهائي قفز الحواجز بمشاركة 168 فارساً وفارسة

تتأهب ميادين الرياض، هذا الأسبوع، لاستقبال ختام موسم طويل من التحدي والتنافس في قفز الحواجز، حين يجتمع 168 فارساً وفارسة على أرض منتجع الفروسية العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز خلال تتويج المهر مترف عذبة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«عذبة» تحصد الذهب في «مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة»

اختُتمت السبت منافسات «مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة»، التي استمرت 3 أيام على «ميدان الملك عبد العزيز» في الجنادرية بالرياض، بمشاركة 348 من الخيل العربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية أحرزت «تي ال ياسمين» لمربط لمى للخيل العربية الأصيلة المركز الأول (بطولة خيل الجزيرة)
رياضة سعودية

«مروى العون» و«ملهمة النو» تتصدران افتتاح بطولة العالم لخيل الجزيرة

انطلقت الخميس في ميدان الملك عبدالعزيز فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026، بمشاركة أكثر من 340 رأساً من نخبة الجياد العربية الأصيلة.

شوق الغامدي (الرياض) لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026 (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

300 جواد عربي تتنافس في بطولة العالم لخيل الجزيرة

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في العاصمة الرياض لاستقبال انطلاقة فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026 يوم الخميس المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية العنود الرشيد خلال تتويجها بجائزة المركز الثالث (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الفارسة السعودية «العنود» تعانق إنجازاً في كأس الاتحاد القطري

عانقت الفارسة السعودية العنود الرشيد إنجازاً فريداً، بحصولها على المركز الثالث في شوط الأشبال، ضمن منافسات كأس الاتحاد القطري للفروسية.

لولوة العنقري (الرياض )
الرياضة رياضة سعودية

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
TT
TT

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى اتفاقية للاعتراف المتبادل برخص التدريب بين الدول الأعضاء الـ12 مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان على المدربين الراغبين في التدريب في أوروبا الحصول على رخصة جديدة في البلد الذي يريدون التدريب فيه، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب من خارج أوروبا التدريب في أوروبا دون الحصول على رخصة جديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب في السعودية والذين يمتلكون خبرة تزيد عن ثلاث سنوات كمديرين لأندية الدوري الممتاز أو كمديرين للمنتخبات الوطنية، من تولي مناصب إدارية في أوروبا.

وبالإضافة إلى السعودية تم الاعتراف بالتوافق في 11 دولة اسيوية أخرى هي «اليابان أستراليا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، ماليزيا، قطر، الإمارات ، وأوزبكستان».

وقال عن ذلك رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو:« أعتقد أن هذه خطوة بالغة الأهمية. يسعدني أن بيئةً كهذه قد أُتيحت للمدربين اليابانيين للتنافس في أوروبا. أشعر أننا قد وصلنا أخيرًا إلى نقطة البداية».

ومن المتوقع ان تستفيد اليابان من هذه الاتفاقية بشكل أسرع من الدول الآسيوية الاخرى.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)

بعدما أوفى بعهده لرونالدو، غادر البرتغالي خيسوس أسوار نادي النصر رسمياً، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي.

وقال النصر ⁠عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «حضر متحدياً... ويغادرنا ⁠بطلاً. شكراً خيسـوس ‌لكل ‌ما قدمته ​لناديك ‌النصر... ‌وستبقـى دائماً محباً ومحبوباً للنصراويين». وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو (تموز) ⁠الماضي تعيين خيسوس مدرباً له لمدة موسم واحد.

وكان خيسوس قد أعلن رحيله عن النصر بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي، كاشفاً أن مهمته مع كريستيانو رونالدو انتهت بعدما أوفى بوعده بمنحه لقباً مع النادي العاصمي، في وقت ترك فيه مستقبله مفتوحاً بين تركيا وخيارات أخرى خارج السعودية.

وقال خيسوس: «عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو في البداية، عرضوا عليّ عقداً لمدة عامين، لكنني أردت التوقيع لعام واحد فقط. هذا ما أفعله دائماً مع الأندية التي أدربها. كان موسماً صعباً للغاية، وكان علينا اتخاذ قرارات كثيرة، وفي أحيان كثيرة كنت أضع نفسي في الواجهة وأتحمل الضغوط، وهذا يسبب استنزافاً كبيراً. كان عاماً رائعاً، لكن يجب أن أستمتع بتجربة أخرى في مكان آخر».

وأضاف: «عندما قبلت هذا التحدي، وعندما دعاني كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍّ في مسيرتي التدريبية. لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا».

وتابع: «قلت لكريستيانو: سأساعدك لتصبح بطلاً، وبعدها سأذهب في طريقي».

مواضيع
نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
TT
TT

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)

عاد اسم محمد صلاح ليتصدر واجهة سوق الانتقالات العالمية، بعدما كشفت تقارير إيطالية عن تحرك جديد من نادي الاتحاد السعودي لمحاولة إقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة دوري روشن السعودي خلال المرحلة المقبلة، في واحدة من أكثر الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لما أوردته شبكة «سبورت إيطاليا»، عبر الصحافي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، فإن الاتحاد أعاد فتح قنوات التواصل مع معسكر صلاح، واضعاً على الطاولة عرضاً مالياً ضخماً، في محاولة لاستغلال نهاية رحلة اللاعب التاريخية مع ليفربول وإقناعه بأن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في الملاعب السعودية.

وبحسب ما ذكرته «سبورت إيطاليا»، فإن إدارة الاتحاد ترى في صلاح القطعة الأهم داخل مشروعها الرياضي الجديد، خاصة بعد النجاحات التسويقية والفنية التي حققتها أندية دوري روشن عبر استقطاب عدد من أبرز نجوم العالم خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما جعل اسم النجم المصري يعود بقوة إلى دائرة الاهتمام بعد محاولات سابقة لم تكتمل قبل موسمين.

ويأتي هذا التطور بينما يعيش صلاح لحظة استثنائية في مسيرته، بعدما أنهى مؤخراً رحلته الأسطورية مع ليفربول، والتي امتدت لنحو تسع سنوات، تحوّل خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، وأحد أبرز النجوم الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز في العصر الحديث.

وخلال مسيرته مع «الريدز»، خاض صلاح أكثر من 390 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ما يزيد على 240 هدفاً، إضافة إلى أكثر من 100 تمريرة حاسمة، ليساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

كما توّج صلاح بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أكثر من مرة، وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في البريميرليغ، إلى جانب دخوله قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، بعدما صنع لنفسه مكانة استثنائية داخل «أنفيلد».

وقبل تألقه التاريخي في إنجلترا، خاض صلاح تجارب أوروبية متنوعة بدأت مع بازل السويسري، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم اللعب مع فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر قبل عودته إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول في صيف 2017.

ويستعد قائد منتخب مصر حالياً لخوض منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما أوقعت القرعة «الفراعنة» في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة ينتظر أن تكون محطة مهمة في تحديد مستقبل اللاعب النهائي.

وكان صلاح قد تحدث مؤخراً عن مستقبله، مؤكداً أنه لا يستبعد أي خيار في المرحلة المقبلة، سواء الاستمرار في أوروبا أو خوض تجربة جديدة خارج القارة العجوز، مشيراً إلى أنه سيؤجل قراره النهائي إلى ما بعد كأس العالم، إلا إذا تلقى عرضاً مناسباً يحسم الأمور قبل انطلاق البطولة.

وأوضح النجم المصري أنه يشعر بفخر كبير بما حققه بقميص ليفربول، معترفاً في الوقت ذاته بأن قرار الرحيل كان من أصعب القرارات في مسيرته، بسبب علاقته العاطفية القوية بالنادي والجماهير والمدينة.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم صلاح بعدة وجهات محتملة، بينها أندية من السعودية وتركيا وإيطاليا، لكن دخول الاتحاد بقوة على خط المفاوضات قد يمنح المشروع السعودي أفضلية حقيقية، خاصة في ظل الإمكانيات المالية الضخمة والطموحات المتزايدة للنادي الباحث عن استعادة هيمنته المحلية والقارية.

ويبقى السؤال الأهم الآن: هل يختار «الملك المصري» مواصلة التحدي الأوروبي، أم يقرر كتابة الفصل الأخير من مسيرته داخل الملاعب السعودية؟

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي الاتحاد محمد صلاح السعودية