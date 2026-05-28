«موسم فروسية الطائف»: 220 سباقاً وجوائز بـ22 مليون ريال

أعلن نادي سباقات الخيل، انطلاق موسم سباقات الطائف 2026، الذي يعود من جديد إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، وسط برنامج حافل يمتد على مدار 10 أسابيع، ويتضمن 220 سباقاً، بجوائز مالية تتجاوز 22 مليون ريال، في تأكيد على المكانة المتنامية للطائف بوصفها الوجهة الصيفية الأبرز لسباقات الخيل في المملكة.

وينطلق الموسم في 24 يوليو (تموز) المقبل، ويستمر حتى 26 سبتمبر (أيلول)، على أرضية الميدان الرملية، وسط مشاركة منتظرة لنخبة الجياد المحلية والدولية، في موسم يمثل بداية دورة سباقات جديدة تسبق انطلاق موسم الرياض وصولاً إلى كأس السعودية 2027.

ويشهد الموسم إقامة عدد من سباقات الفئات والكؤوس الكبرى، إذ تتجه الأنظار إلى نهاية الأسبوع قبل الأخير من المنافسات، الذي يحتضن سباق كأس الملك فيصل للفئة الثالثة للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر بجائزة تبلغ مليون ريال، إلى جانب كأس الأمير عبد الله الفيصل المصنف بدرجة «ليستد» للخيل العربية الأصيلة بالجائزة المالية ذاتها.

كما يشهد يوم 18 سبتمبر إقامة سلسلة كؤوس الطائف الأربع للخيل المهجنة الأصيلة «الثوروبريد»، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة لمسافة 2000 متر وبجائزة تصل إلى 600 ألف ريال.

وفي اليوم التالي، تستضيف الطائف سباق كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر، وسط حضور متوقع لنخبة جياد المسافات المتوسطة، بجائزة تبلغ 450 ألف ريال.

برنامج السباقات يمتد على مدار 10 أسابيع (الشرق الأوسط)

ويحمل الأسبوع الخامس من الموسم بداية واحدة من أبرز محطات التحدي، عبر إقامة سباقي «ديربي الطائف» للخيل المهجنة الأصيلة و«ديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة»، اعتباراً من 22 أغسطس، بإجمالي جوائز يبلغ 350 ألف ريال لكل سباق، فيما تقام السباقات التحضيرية مطلع أغسطس (آب) المقبل.

كما يحتضن الميدان يوم 5 سبتمبر سباق «كأس الطائف للسرعة» بجائزة مالية تصل إلى 350 ألف ريال، ضمن سلسلة سباقات السرعة التي تحظى بمتابعة واسعة من ملاك ومدربي الخيل.

ويختتم الموسم منافساته بإقامة بطولات «ميدان الملك خالد للفروسية»، مع إضافة شوط إضافي لكل حفل سباق، ليرتفع عدد الأشواط إلى 11 شوطاً في اليوم الواحد، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة وزيادة التنافسية.

من جانبه، أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بنادي سباقات الخيل، أن برنامج الطائف 2026 يمثل بداية موسم جديد للنادي، مشيراً إلى أن سباقات الطائف تمهد لانطلاق موسم الرياض، وصولاً إلى كأس السعودية 2027.

وأوضح أن الطائف باتت ملتقى للخيول بمختلف فئاتها وأعمارها، حيث يشهد ميدان الملك خالد بداية مسيرة كثير من الجياد نحو المنافسة في الكؤوس الكبرى داخل المملكة والسباقات الدولية.

وأضاف أن الطائف تتميز بمناخها الصيفي المعتدل، ما يجعلها الوجهة الوحيدة في المنطقة القادرة على استضافة سباقات صيفية بهذا الحجم، وهو ما يمنح الموسم طابعاً خاصاً يجذب العائلات ومحبي الفروسية للاستمتاع برياضة عريقة ارتبطت بتاريخ المملكة منذ عقود طويلة.