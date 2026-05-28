عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أبو الشامات وذكري قدساويان حتى «2031»

أبو الشامات خلال مراسم التوقيع مع الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسغروف (موقع النادي)
أبو الشامات خلال مراسم التوقيع مع الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسغروف (موقع النادي)
TT
TT

أبو الشامات وذكري قدساويان حتى «2031»

أبو الشامات خلال مراسم التوقيع مع الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسغروف (موقع النادي)
أبو الشامات خلال مراسم التوقيع مع الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسغروف (موقع النادي)

أعلنت إدارة نادي القادسية تمديد عقد اللاعبين محمد أبو الشامات وجهاد ذكري حتى موسم 2031، في خطوة تؤكد تمسكها بنجوم الفريق، بهدف تعزيز الاستقرار الفني وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة.

وتم توقيع العقود بحضور الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون، قبل مغادرة اللاعبين إلى الولايات المتحدة الأميركية ضمن بعثة المنتخب السعودي.

ويعتبر أبو الشامات وذكري من الأسماء الشابة التي مثلت القادسية في عدد من الفئات السنية حتى الوصول إلى الفريق الأول، وشهدا النقلة الكبيرة التي مر بها الفريق، الذي بات منافساً على البطولات المحلية بعد عامين فقط من عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

رياضة سعودية خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

بعدما أوفى بعهده لرونالدو، غادر البرتغالي خيسوس أسوار نادي النصر رسمياً، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية جوزيه غوميز (نادي الخليج)
رياضة سعودية

البرتغالي غوميز مدرباً جديداً لنادي الخليج

أعلن نادي الخليج اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية الجوير يمازح زميله أبو الشامات خلال المعسكر (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

«الأخضر» يدشن التدريبات «التكتيكية»... وسعود: هيا بنا إلى كأس العالم

أعلن لاعب المنتخب السعودي سعود عبد الحميد إنهاء الإجراءات واستخراج التأشيرة، تمهيداً للحاق ببعثة الأخضر في معسكر نيويورك، وذلك بعد مشكلة طارئة تعرض لها في.

سعد السبيعي (نيويورك)
رياضة سعودية نيوم يأمل تقديم نفسه بشكل أفضل في الموسم الجديد (تصوير: عدنان مهدلي)
رياضة سعودية

هل نجح نيوم في تقديم نفسه بين الكبار؟

رغم إنهائه موسمه الأول في دوري المحترفين السعودي «ثامناً»، وبرصيد 45 نقطة، فإن الأداء العام لنادي نيوم يكشف عن اعتماده أساساً قوياً لمشروع رياضي طويل الأمد.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية ماوريسو دولاك (تصوير: مشعل القدير)
رياضة سعودية

«أجواء إيجابية» تمهد لاستمرار دولاك مع الرياض

بدأت إدارة نادي الرياض مفاوضاتها مع البرازيلي ماوريسو دولاك مدرب الفريق، من أجل استمراره في منصبه موسماً آخر.

عبد العزيز الصميلة (الرياض )
الرياضة رياضة سعودية

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
TT
TT

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى اتفاقية للاعتراف المتبادل برخص التدريب بين الدول الأعضاء الـ12 مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان على المدربين الراغبين في التدريب في أوروبا الحصول على رخصة جديدة في البلد الذي يريدون التدريب فيه، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب من خارج أوروبا التدريب في أوروبا دون الحصول على رخصة جديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب في السعودية والذين يمتلكون خبرة تزيد عن ثلاث سنوات كمديرين لأندية الدوري الممتاز أو كمديرين للمنتخبات الوطنية، من تولي مناصب إدارية في أوروبا.

وبالإضافة إلى السعودية تم الاعتراف بالتوافق في 11 دولة اسيوية أخرى هي «اليابان أستراليا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، ماليزيا، قطر، الإمارات ، وأوزبكستان».

وقال عن ذلك رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو:« أعتقد أن هذه خطوة بالغة الأهمية. يسعدني أن بيئةً كهذه قد أُتيحت للمدربين اليابانيين للتنافس في أوروبا. أشعر أننا قد وصلنا أخيرًا إلى نقطة البداية».

ومن المتوقع ان تستفيد اليابان من هذه الاتفاقية بشكل أسرع من الدول الآسيوية الاخرى.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)

بعدما أوفى بعهده لرونالدو، غادر البرتغالي خيسوس أسوار نادي النصر رسمياً، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي.

وقال النصر ⁠عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «حضر متحدياً... ويغادرنا ⁠بطلاً. شكراً خيسـوس ‌لكل ‌ما قدمته ​لناديك ‌النصر... ‌وستبقـى دائماً محباً ومحبوباً للنصراويين». وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو (تموز) ⁠الماضي تعيين خيسوس مدرباً له لمدة موسم واحد.

وكان خيسوس قد أعلن رحيله عن النصر بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي، كاشفاً أن مهمته مع كريستيانو رونالدو انتهت بعدما أوفى بوعده بمنحه لقباً مع النادي العاصمي، في وقت ترك فيه مستقبله مفتوحاً بين تركيا وخيارات أخرى خارج السعودية.

وقال خيسوس: «عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو في البداية، عرضوا عليّ عقداً لمدة عامين، لكنني أردت التوقيع لعام واحد فقط. هذا ما أفعله دائماً مع الأندية التي أدربها. كان موسماً صعباً للغاية، وكان علينا اتخاذ قرارات كثيرة، وفي أحيان كثيرة كنت أضع نفسي في الواجهة وأتحمل الضغوط، وهذا يسبب استنزافاً كبيراً. كان عاماً رائعاً، لكن يجب أن أستمتع بتجربة أخرى في مكان آخر».

وأضاف: «عندما قبلت هذا التحدي، وعندما دعاني كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍّ في مسيرتي التدريبية. لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا».

وتابع: «قلت لكريستيانو: سأساعدك لتصبح بطلاً، وبعدها سأذهب في طريقي».

مواضيع
نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
TT
TT

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)

عاد اسم محمد صلاح ليتصدر واجهة سوق الانتقالات العالمية، بعدما كشفت تقارير إيطالية عن تحرك جديد من نادي الاتحاد السعودي لمحاولة إقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة دوري روشن السعودي خلال المرحلة المقبلة، في واحدة من أكثر الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لما أوردته شبكة «سبورت إيطاليا»، عبر الصحافي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، فإن الاتحاد أعاد فتح قنوات التواصل مع معسكر صلاح، واضعاً على الطاولة عرضاً مالياً ضخماً، في محاولة لاستغلال نهاية رحلة اللاعب التاريخية مع ليفربول وإقناعه بأن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في الملاعب السعودية.

وبحسب ما ذكرته «سبورت إيطاليا»، فإن إدارة الاتحاد ترى في صلاح القطعة الأهم داخل مشروعها الرياضي الجديد، خاصة بعد النجاحات التسويقية والفنية التي حققتها أندية دوري روشن عبر استقطاب عدد من أبرز نجوم العالم خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما جعل اسم النجم المصري يعود بقوة إلى دائرة الاهتمام بعد محاولات سابقة لم تكتمل قبل موسمين.

ويأتي هذا التطور بينما يعيش صلاح لحظة استثنائية في مسيرته، بعدما أنهى مؤخراً رحلته الأسطورية مع ليفربول، والتي امتدت لنحو تسع سنوات، تحوّل خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، وأحد أبرز النجوم الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز في العصر الحديث.

وخلال مسيرته مع «الريدز»، خاض صلاح أكثر من 390 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ما يزيد على 240 هدفاً، إضافة إلى أكثر من 100 تمريرة حاسمة، ليساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

كما توّج صلاح بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أكثر من مرة، وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في البريميرليغ، إلى جانب دخوله قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، بعدما صنع لنفسه مكانة استثنائية داخل «أنفيلد».

وقبل تألقه التاريخي في إنجلترا، خاض صلاح تجارب أوروبية متنوعة بدأت مع بازل السويسري، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم اللعب مع فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر قبل عودته إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول في صيف 2017.

ويستعد قائد منتخب مصر حالياً لخوض منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما أوقعت القرعة «الفراعنة» في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة ينتظر أن تكون محطة مهمة في تحديد مستقبل اللاعب النهائي.

وكان صلاح قد تحدث مؤخراً عن مستقبله، مؤكداً أنه لا يستبعد أي خيار في المرحلة المقبلة، سواء الاستمرار في أوروبا أو خوض تجربة جديدة خارج القارة العجوز، مشيراً إلى أنه سيؤجل قراره النهائي إلى ما بعد كأس العالم، إلا إذا تلقى عرضاً مناسباً يحسم الأمور قبل انطلاق البطولة.

وأوضح النجم المصري أنه يشعر بفخر كبير بما حققه بقميص ليفربول، معترفاً في الوقت ذاته بأن قرار الرحيل كان من أصعب القرارات في مسيرته، بسبب علاقته العاطفية القوية بالنادي والجماهير والمدينة.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم صلاح بعدة وجهات محتملة، بينها أندية من السعودية وتركيا وإيطاليا، لكن دخول الاتحاد بقوة على خط المفاوضات قد يمنح المشروع السعودي أفضلية حقيقية، خاصة في ظل الإمكانيات المالية الضخمة والطموحات المتزايدة للنادي الباحث عن استعادة هيمنته المحلية والقارية.

ويبقى السؤال الأهم الآن: هل يختار «الملك المصري» مواصلة التحدي الأوروبي، أم يقرر كتابة الفصل الأخير من مسيرته داخل الملاعب السعودية؟

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي الاتحاد محمد صلاح السعودية