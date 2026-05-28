«الأخضر» يدشن التدريبات «التكتيكية»... وسعود: هيا بنا إلى كأس العالم

أعلن لاعب المنتخب السعودي سعود عبد الحميد إنهاء الإجراءات واستخراج التأشيرة، تمهيداً للحاق ببعثة الأخضر في معسكر نيويورك، وذلك بعد مشكلة طارئة تعرض لها في أمستردام وهو في طريق العودة إلى الوطن.

وكان لاعب لانس الفرنسي وصل الثلاثاء إلى جدة قادماً من باريس، وذلك من أجل استكمال إجراءات السفر إلى أميركا، تمهيداً للحاق ببعثة الأخضر، التي دشنت المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضح أسباب تأخر انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب، وأنها تعود إلى تعرّض مركبته الخاصة لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام أثناء وجوده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر، «وعليه، فقد تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة».

سعود عبدالحميد أعلن استخراج التأشيرة الأميركية تمهيدا للحاق بالبعثة (الشرق الأوسط)

وقال اللاعب عبر حسابه في منصة «إكس»: «أتقدم بالشكر والتقدير لسفارة المملكة العربية السعودية في هولندا، وللاتحاد السعودي لكرة القدم وكافة منسوبيه، على ما وجدته من اهتمام ومتابعة منذ اللحظة الأولى. وأخص بالشكر الأمين العام للاتحاد، على حرصه وتواصله حتى إنهاء الإجراءات واستخراج التأشيرة. تقدير كبير لكل من ساند وساهم، والآن نواصل المهمة بعزيمة أكبر لخدمة الوطن. هيّا بنا إلى كأس العالم».

وقالت مصادر مطلعة إن اللاعب سيغادر الخميس إلى أميركا لكنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة الودية السبت أمام الإكوادور، نظراً لحاجته إلى الراحة بعدما قضى الأيام الأخيرة في السفر ما بين باريس وأمستردام ثم جدة وصولاً إلى نيويورك.

ودشّن المنتخب السعودي تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة نيويورك.

وشملت الحصة التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس والجهاز الفني المساعد، تمارين الإحماء، أعقبها مران على تمرير الكرة، تلا ذلك تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.

وشهدت الحصة التدريبية غياب الحارس نواف العقيدي، الذي يخضع تحت إشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص حتى التعافي من الإصابة.

وسيواصل الأخضر تدريباته بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت يوم الاثنين الماضي إلى مدينة نيويورك الأميركية، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، والتي تتضمن خوض مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم السبت المقبل على ملعب «سبورتس إليستريتد» بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

ويلعب «الأخضر» في المجموعة الثامنة مع إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

وتضم التشكيلة لحراسة المرمى محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية. وفي الدفاع عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي. وفي خط الوسط محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات. وفي الهجوم فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.