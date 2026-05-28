سعود في نيويورك... وإدارة الأخضر: «العريس وصل»

وصل اللاعب سعود عبد الحميد إلى مقر معسكر المنتخب السعودي في مدينة نيويورك الأميركية، استعداداً للمشاركة مع «الأخضر» في المرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026، لينضم إلى بعثة المنتخب بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس.

وتحت عنوان «العريس وصل»، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي صوراً لوصول اللاعب إلى مقر إقامة البعثة، وسط ترحيب من الجهازين الفني والإداري.

المدرب دونيس في حديث باسم مع اللاعب سعود (المنتخب السعودي)

وكان لاعب لانس الفرنسي قد وصل الثلاثاء إلى جدة قادماً من باريس، وذلك من أجل استكمال إجراءات السفر إلى أميركا، تمهيداً للحاق ببعثة الأخضر، التي دشّنت المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

ودشّن المنتخب السعودي تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة نيويورك؛ حيث سيواجه السبت منتخب الإكوادور في أولى مبارياته الودية.