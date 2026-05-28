كلارك مدرب اسكوتلندا يُمدد عقده لأربعة أعوام

مدد ستيف كلارك، مدرب منتخب اسكوتلندا لكرة القدم، الخميس، عقده لفترة 4 أعوام، في حين يستعد لقيادة بلاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

وسيُشرف كلارك بموجب عقده الجديد على منتخب بلاده المُكنى «تارتان آرمي» خلال كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، منهياً شهوراً من التكهنات حول مستقبله.

وتمتع المدرب، البالغ 62 عاماً، والذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في يوليو (تموز) المقبل، بفترة ناجحة إلى حد كبير؛ حيث حقق 35 فوزاً مقابل 14 تعادلاً و27 هزيمة في 76 مباراة.

وبعد التلميح إلى أن الأندية قد تواصلت معه بشكل مبدئي خلال مفاوضات التمديد مع المنتخب الاسكوتلندي، أقرّ كلارك بأنه يشعر بالارتياح لوجود التزام طويل الأمد قبل كأس العالم.

وقال: «يشرفني حقاً أن أقود فريقي إلى كأس العالم للرجال للمرة الأولى منذ 28 عاماً، وأنا فخور بمواصلة مهامي التدريبية».

وأضاف: «من المهم للغاية أن نتطلع ونخطط للمستقبل، وفي حين سيبذل فريقي قصارى جهده للمنافسة وجعل البلاد فخورة في أميركا هذا الصيف، فإن ذلك يمنحنا أيضاً اليقين قبل البطولة».

وتابع: «يمكننا أن نتطلع إلى البناء على هذه الأسس على المدى الطويل، وهو شرف كبير أن أستمر في هذا الدور».

وتم تعيين كلارك، مدرب وست بروميتش وريدينغ الإنجليزيين وكيلمارنوك السابق، مدرباً لاسكوتلندا في عام 2019، فقاده إلى كأس أوروبا التي أقيمت بعد عام من موعدها بسبب فيروس «كورونا» (2021).

وكانت تلك أول بطولة كبرى تخوضها اسكوتلندا منذ كأس العالم 1998، لكنها خرجت من دور المجموعات من دون تحقيق أي فوز في مبارياتها الثلاث.

وأهدر منتخب كلارك مقعده في مونديال 2022 في قطر بعد خسارته أمام أوكرانيا في التصفيات. وبلغ لاحقاً أوروبا 2024 بعد تصفيات رائعة تميزت بالفوز على إسبانيا.

ومرة أخرى، لم تتمكن اسكوتلندا من تحقيق الفوز في دور المجموعات في بطولة كبرى في عهد كلارك؛ حيث أقصيت بعد الهزيمة أمام ألمانيا والمجر.

وأدى الفوز الدراماتيكي على الدنمارك 4-2 في آخر جولة في التصفيات إلى تأهل اسكوتلندا إلى نهائيات كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، ما منح كلارك فرصة أخرى لإنهاء انتظار بلاده للوصول إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة للمرة الأولى.

وتلعب اسكوتلندا في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب وهايتي.