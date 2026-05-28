برشلونة يتحرك لتقديم عرض لمهاجم أتلتيكو ألفاريز بـ100 مليون يورو

يتحرك نادي برشلونة الإسباني بقوة لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من صفوف أتلتيكو مدريد، وسط مفاوضات متقدمة بين الأطراف كافة خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب مصادر مطلعة لـ «The Athletic»، فإن برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 100 مليون يورو من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، مع الاستعانة بالوكيل خوانما لوبيز لتسهيل المفاوضات بين الناديين.

وأكدت المصادر أن برشلونة تواصل بالفعل مع معسكر اللاعب، في وقت تجري فيه مناقشات مباشرة مع أتلتيكو مدريد، الذي يطالب بمبلغ أكبر للتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني.

وأضافت المصادر أن ألفاريز متحمس لفكرة الانتقال إلى برشلونة، ولا يُتوقع أن تمثل الشروط الشخصية أي عقبة أمام إتمام الصفقة.

وكان برشلونة قد وضع ألفاريز على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد يقود خط الهجوم بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن «كامب نو» مع نهاية عقده.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، بعدما انضم إلى النادي قادماً من مانشستر سيتي في أغسطس (آب) 2024 مقابل صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.

ويحظى اللاعب بإعجاب كبير من مدرب برشلونة هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، بينما يراقب النادي وضعه منذ نحو عام كامل.

كما يحظى ألفاريز باهتمام من آرسنال الإنجليزي، حيث سبق لمدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أن أكد اهتمام النادي اللندني بالمهاجم الأرجنتيني قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وسجل ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتلتيكو مدريد، هذا الموسم، لكنه ظهر بصورة أكثر توهجاً في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 10 أهداف في 15 مباراة، مقابل 8 أهداف فقط في 29 مباراة بالدوري الإسباني.

وفي الموسم الماضي 2024-2025، سجل المهاجم الأرجنتيني 29 هدفاً في 57 مباراة بمختلف المسابقات.

وفي الوقت نفسه، يواصل برشلونة تحركاته للتعاقد مع جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني غوردون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.

وأكدت مصادر داخل برشلونة أن صفقة غوردون لا تؤثر في سعي النادي للتعاقد مع ألفاريز، مشيرة إلى أن اللاعب الإنجليزي يتجه إلى برشلونة للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يشغل غوردون الدور الذي لعبه ماركوس راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، ضمن تشكيلة هانزي فليك خلال موسم 2025 - 2026.

ورغم امتلاك برشلونة خيار شراء راشفورد مقابل 30 مليون يورو، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن النادي الكتالوني لا ينوي تفعيل بند الشراء الخاص بالمهاجم الإنجليزي.