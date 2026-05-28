جوردون مهاجم نيوكاسل يسافر إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي

قالت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، إن المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد سيخضع لفحوص طبية في برشلونة، الخميس، قبل انتقاله المحتمل إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مقابل 80 مليون يورو (92.88 مليون دولار). وعرضت قناة «سكاي سبورتس» لقطات لجوردون (25 عاماً) وهو يستقل طائرة خاصة، وقالت إن الإعلان عن الصفقة قد يصدر، الجمعة، أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الموسم المنصرم الأفضل في مسيرة جوردون، بعد أن سجل 17 هدفاً مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم.

وحسب تقارير إعلامية، فإن عقد جوردون مع نيوكاسل يمتد 4 سنوات مقبلة، بعد انضمامه للفريق في يناير (كانون الثاني) 2023 وتوقيعه على تمديد طويل الأمد في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن نيوكاسل فشل في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقر إيدي هاو مدرب نيوكاسل، هذا الشهر، بأن جوردون ربما لعب آخر مباراة له مع النادي بعد أن أبدى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني اهتمامه به، قبل انقضاض برشلونة على الصفقة.