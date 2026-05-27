برشلونة وغوردون نيوكاسل... تم الاتفاق

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، عن توصله إلى اتفاق مع نيوكاسل، الأربعاء، للحصول على خدمات لاعبه الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون، مؤكداً ما نُشر في الصحافة الإسبانية.

ومن المتوقع أن يكون الجناح البالغ 25 عاماً أولى صفقات برشلونة الصيفية، حيث يسعى عملاق كتالونيا لتعزيز خط هجومه بهدف تعويض رحيل مهاجمه المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً).

ووفقاً لمصدر داخلي تحدثت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن النادي الكتالوني الذي أصبح الآن حراً في إبرام صفقات جديدة من دون قيود مالية، قد قُبل عرضه البالغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز من قبل الجانب الإنجليزي.

وأعلن بطل إسبانيا أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن عقد اللاعب الدولي الإنجليزي (17 مباراة دولية، هدفان)، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى هذا الصيف، لمدة خمس سنوات بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب الصحافة الكتالونية، فإنّ انضمام الجناح الأيسر غوردون القادر على اللعب في قلب الهجوم، لا يستبعد إمكانية التعاقد مع مهاجمين آخرين.

ووُلد غوردون في ليفربول ونشأ في نادي إيفرتون، أحد منافسي «الريدز»، واعتبر حينها من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وانضمّ إلى نيوكاسل عام 2023 مقابل نحو 50 مليون يورو.

وواجه برشلونة مرتين خلال الموسم المنصرم من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها 10 أهداف في 12 مباراة.