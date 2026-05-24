«سيدات برشلونة» يخطفن كأس أبطال أوروبا

سجلت مهاجمتا برشلونة إيفا باجور وسالما بارايويلو هدفين لكل منهما في الشوط الثاني، ليحقق فريقهما فوزا سهلا بنتيجة 4-صفر على أولمبيك ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات السبت، ويحصد بذلك اللقب الأوروبي الرابع للعملاق الإسباني.

وبعد شوط أول حذر شهد إلغاء هدف لليون بداعي التسلل، كسر برشلونة التعادل في الدقيقة 55 عندما استحوذت باتري جيخارو على الكرة في عمق نصف ملعب برشلونة وانطلقت إلى الأمام قبل أن تمرر الكرة إلى باجور على يمينها، التي سددت الكرة بدقة من زاوية ضيقة.

وأضافت باجور هدفها الثاني بعد 14 دقيقة عندما تراخى دفاع ليون وتركها وحيدة أمام المرمى، فسددت المهاجمة البولندية البالغة من العمر 29 عاما إثر تمريرة من إسمي بروجتس في الشباك من مسافة قريبة لتضاعف تقدم فريقها.

وأضعف هذا الهدف من عزيمة ليون، ولم يتبق سوى أن تسجل بارايويلو الهدف الثالث الرائع من مسافة بعيدة في الدقيقة 90 قبل أن تضيف هدفا آخر في هجمة مرتدة بعدها بثلاث دقائق لتتوج أداء رائعا في الشوط الثاني من جانب الفريق الإسباني، الذي حسم الفوز باللقب.