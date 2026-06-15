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يوميات الشرق

لامين يامال حفيد فاطمة المغربيّة... ركلَ الحرمان بقدَمٍ ذهبيّة

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لامين يامال حفيد فاطمة المغربيّة... ركلَ الحرمان بقدَمٍ ذهبيّة

لامين يامال لاعب فريق برشلونة ونجم المنتخب الإسباني (نادي برشلونة)
لامين يامال لاعب فريق برشلونة ونجم المنتخب الإسباني (نادي برشلونة)

التقى لامين يامال بقَدَرِه بينما كان بعدُ طفلاً رضيعاً في الشهر الرابع، وقد حملَ ذاك القدَر اسمَ «برشلونة». فيوم زار ليونيل ميسي عائلة يامال في ديسمبر (كانون الأول) 2007 لالتقاط صورٍ مع ابنها، كان ينوب حينها عن «مؤسسة برشلونة» في إطار مشروعٍ خيريّ.

ليونيل ميسي والطفل الرضيع لامين يامال في جلسة تصوير عام 2007 (أ.ب)

اختارت المؤسسة الطفل الأسمر للظهور على إحدى صفحات روزنامتها السنوية، الهادفة إلى جمع التبرّعات لصالح منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). لم يتوقع ميسي آنذاك أنّ القدمَين الصغيرتَين اللتَين غسلهما ستُساويان ذهباً عندما تكبران، ولا أنّ ملاعب كأس العالم ستجمعه بعد 19 عاماً بالصغير لامين.

كانت جلسة التصوير جزءاً من حملة خيريّة من تنظيم مؤسسة برشلونة (أ.ب)

لامين يامال وبرشلونة... قدَرٌ محتوم

المرة الثانية التي عاد فيها القدَر ليطرق باب لامين يامال على هيئة نادٍ يُدعى برشلونة، كان قد بلغ الطفل عامه السادس. استقطبه الفريق الإسباني العريق بعد أن أمضى سنواته الأولى وهو يركل الطابة على عشب نادي «لا توريتا» المحلّيّ في مسقط رأسه روكافوندا.

بدأ يامال ممارسة لعبة كرة القدم في الرابعة من عمره، إلى أن وقَّع مع فريق برشلونة في 2014 لينتقل للإقامة والتمرين في أكاديمية النادي الكاتالوني. وما إن وطئت قدَماه العشب الأخضر، حتى بدأت توقّعات المحترفين له بأنّ مستقبلاً لامعاً في انتظاره.

روكافوندا 304

لم تتأخّر المعجزات في الظهور، إذ خاض لامين يامال مباراته الرسمية الأولى مع فريق «البرشا» في سن الـ15 و9 أشهر حيث سجّل هدفاً، ليصبح بذلك خامس أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، والثاني في تاريخ نادي برشلونة.

منذ الهدف الأول الذي وثّقته الكاميرات، حرص يامال على الاحتفال بالتسجيل من خلال الإشارة بأصابعه إلى الرقم 304، وهو الجزء الأخير من الرمز البريدي لبلدته روكافوندا. تلك الحركة التي لم يستوعبها في البداية الجمهور العريض لكرة القدم عموماً، ولنادي برشلونة خصوصاً، تحوّلت إلى شبهِ تقليد في مسيرة يامال، وذلك كتحيّةٍ إلى أصوله وإلى الحيّ المتواضع الذي انطلق منه نحو النجوميّة.

لامين يامال راسماً إشارة 304 وهي الرمز البريدي لمسقط رأسه روكافوندا (فيسبوك)

الجدّة المؤسِسة... فاطمة المغربيّة

ليست روكافوندا مجرّد رقمٍ يُرسَم بأصابع لامين يامال كلّما سجّل هدفاً، بل هي جزءٌ أساسيّ من طفولة نجم الكُرة. فيها استقرّت جدّته فاطمة، بعد أن قادها الطريق بحراً من مدينة العرائش في المغرب إلى ماتارو في إقليم كاتالونيا، مروراً بغرناطة وغيرها من المدن الإسبانية.

يُحسَب للجدّة فاطمة أنها قلبَت حياة عائلتها رأساً على عقب. ففي عام 1990 وفي الـ40 من عمرها، قررت الانتقال بمفردها إلى إسبانيا لتبدأ لاحقاً بضَمّ أولادها إليها واحداً تلو الآخر. ثانيهم كان منير نصراوي، والد لامين يامال، الذي حطّ في إسبانيا في سن التاسعة، على ما يروي شقيقه البكر وعمّ لامين عبدول لصحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية.

الجدّة فاطمة رفيقة طفولة لامين يامال (فيسبوك)

حفرت الجدّة فاطمة في طفولة حفيدها لامين، خصوصاً بعد انفصال والدَيه عندما كان في الثالثة من عمره. وهي حتى اليوم ما زالت تعتني به، فكلّما زارها في روكافوندا طلب منها أن تُعدّ له البيض المخفوق للفطور والدجاج المشوي للغداء. وعندما عرض عليها أن تنتقل إلى منزلٍ في منطقةٍ أرقى، رفضت قائلةً إنها تريد البقاء في الحيّ الذي استقبلها قبل 3 عقود.

غالباً ما تُشاهَد الجدّة فاطمة مع حفيدها في المناسبات العامّة وعلى السجّادة الحمراء، كما في احتفاليّة الـBallon d’Or في باريس عام 2025. ولها محطّة أساسية في حوارات يامال الصحافية، كما في بودكاست «صدى القلب» (Resonancia de Corazón) حيث استحضرَ كفاحها قائلاً: «تنقّلت وحدها في الباصات حتى وصلت إلى ماتارو. بدأت العمل صباحاً وظهراً وليلاً كي تدّخر المال من أجل إحضار أولادها إلى إسبانيا».

تولّت فاطمة نقل أولادها من المغرب وتأسيس حياة لهم في إسبانيا (فيسبوك)

أصلُ الاسم... الأمين جمال

في روكافوندا، التقى الدهّان المغربي منير نصراوي بالمرأة التي ستصبح والدة لامين يامال؛ شيلا إيبانا، النادلة المهاجرة من غينيا الاستوائيّة. عن سنواته الأولى، يخبر يامال في البودكاست: «نشأتُ مع والديّ في مساكن مخصصة للآباء والأمهات الشباب حيث كانوا يقدّمون وجبات الطعام للجميع». لاحقاً اضطرّوا إلى التنقّل بين غُرفٍ أقرضَهم إياها الأصدقاء.

لم تكن الظروف المادية سهلةً بالنسبة إلى والدَي يامال، حتى أنهما لجآ إلى مساعدة الأصدقاء الماليّة قبل ولادة ابنهما؛ وقد أطلقا عليه اسمَه المركّب تيمّناً بصديقَين قدّما لهما الدعم ويُدعيان «الأمين» و«جمال».

لامين يامال مع جدّته ووالده منير نصراوي (إنستغرام)

لامين يامال: «أمّي ملكتي»

مَن واكبوه صغيراً في أكاديمية برشلونة، يتذكّرون طفلاً هادئاً وخجولاً وقليلَ الكلام. لا شكّ في أنّ الظروف المادية القاهرة للعائلة وانفصال والدَيه لاحقاً، كان لها وقعٌ على يامال. اعتاد التنقّل بين منزل جدّته حيث أقام والده بعد الانفصال، ومقرّ إقامة والدته في بلدة مجاورة.

كانت الكرة الثابتَ الأهمّ في طفولة لامين يامال. اختصرت الساحرة المستديرة شغفَه وطموحَه وحبلَ خلاصِه من البؤس. راقب منبهراً أداء رونالدينيو وميسي ونيمار، لكنه ابتكر أسلوباً خاصاً به. وعندما عوّضته الحياة عن متاعب البدايات، أوّل ما فعله يامال كان شراء منزلٍ لأمّه. «هي ملكتي»، يقول. ويتذكّر اللاعب الإسباني كيف كانت تحرص على طهو العشاء له يومياً رغم نوبات عملها الليليّة.

لامين يامال ووالدته شيلا إيبانا وابنها من زواج ثانٍ (فيسبوك)

يامال مغربي غيني إسباني

رغم انتقال والده من منطقة روكافوندا الشعبية المتواضعة بعد تعرّضه لحادث طعنٍ هناك عام 2024، فإنّ وجه يامال ما زال محفوراً في مسقط رأسه وهو وفيٌّ للمكان الذي يحتضن جدّته وأقرباءه حتى اللحظة.

مقابل الملعب البلديّ الذي شهد على الخطوات الأولى للنجم نحو الطابة، جداريّةٌ يلتقط أمامها كل زوّار روكافوندا الصور؛ يامال يرتدي قميص برشلونة ويتوسّط أعلام بلاده الثلاثة أي المغرب وغينيا الاستوائية وإسبانيا.

جداريّة لامين يامال في مسقط رأسه روكافوندا الإسبانية (فيسبوك)

لامين يامال... مرآة جيلِه

هذا الصيف سيخوض لامين يامال تجربة كأس العالم للمرة الأولى في حياته، ممثلاً المنتخب الإسباني. على الملاعب الخضراء سيحتفل بعيد ميلاده الـ19 في 13 يوليو (تموز). ستختلف الاحتفاليّة عن العام الماضي حيث دخل سنّ الرشد وسط عشرات المشاهير ونجوم الكرة في برشلونة.

أثار صخب الحفل حفيظة الكثيرين آنذاك، إلّا أنّ يامال لم يتأثّر فهو يسير على قاعدة أنّ مَن يتعب يستحقّ أن يحتفل ويتسلّى، وأنّ المال الذي يُجنى هو وسيلة للسعادة.

بذلك يعبّر يامال عن جيله، أو بالأحرى عن جيلَي زد وألفا، مختصراً القيَم التي يتمسّكون بها؛ من الاستقلاليّة إلى تقدير الذات، مروراً بالطموح وعدم الخجل من مشاركة حياتهم علناً وبعفويّة.

احتفل يامال بعيد ميلاده الـ18 صيف 2025 بحضور نجوم الكرة والموسيقى (إنستغرام)

من طفلٍ خجول بلا سقفٍ ثابت، إلى صاحب القميص رقم 10 في نادي برشلونة؛ رحلةُ تحوّلٍ فائقة السرعة خاضها لامين يامال. لم تكن قدمُه الذهبيّة بوصلتَه الوحيدة، بل شخصيّته ذات الكاريزما والشفافيّة التي جعلت منه نجماً يُحتذى بنظَر ملايين الشباب من الجيل الجديد.

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كرة القدم كأس العالم برشلونة إسبانيا المغرب غينيا الاستوائية

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يوميات الشرق

ملامح تطوير محيط قلعة صلاح الدين بالقاهرة ضمن مسار «آل البيت»

أعمال التطوير الجارية في ميدان السيدة عائشة (الشرق الأوسط)
أعمال التطوير الجارية في ميدان السيدة عائشة (الشرق الأوسط)
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ملامح تطوير محيط قلعة صلاح الدين بالقاهرة ضمن مسار «آل البيت»

أعمال التطوير الجارية في ميدان السيدة عائشة (الشرق الأوسط)
أعمال التطوير الجارية في ميدان السيدة عائشة (الشرق الأوسط)

خضع محيط قلعة صلاح الدين وميدان السيدة عائشة بالعاصمة المصرية القاهرة لعملية تطوير وتغييرات كبيرة وجذرية منذ نحو عام، بعد إزالة الكوبري العلوي الذي أنشئ قبل 47 عاماً، والهدف حسب ما أعلنته الحكومة المصرية هو القضاء على الاختناقات المرورية والعشوائية التي ظلت المنطقة تعاني منها لسنوات طويلة، ليحل مكانها طريق يربط شرق القاهرة بقلبها الفاطمي «السيدة عائشة والقلعة ومصر القديمة»، وإضفاء مظهر حضاري للمباني والشوارع الملحقة بها، تمهيداً لتحويل المنطقة بكاملها لمركز جذب سياحي اعتماداً على ما تتميز به من خصوصية ثقافية ودينية، تزخر بطرق مغلقة للمشاة، وبازارات وحدائق واسعة.

الميدان بعد ما جرى فيه من توسعات صار يضم محيطاً أثرياً ومعمارياً تراثياً يتمثل في مساجد الغوري والمسبح باشا، والسيدة عائشة، إضافة لقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجدها، وبوابتي القرافة «قايتباي» و«صلاح الدين» اللتين ينتهي بهما سور مجرى العيون. ووفق عماد عثمان مهران، كبير باحثي الآثار الإسلامية ومديرها الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار: «تم الحفاظ على العديد من المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، وهي التربة السلطانية ومئذنة قوصون ومسجد المسبح باشا وجامع الغوري بعرب اليسار، وضريح مصطفى كامل ومحمد فريد»، أما مصطبة المحمل فتخضع، وفق ما يقول مهران لـ«الشرق الأوسط»، للترميم ومعها جامع محمد عزت الواقع خلفها.

ويضيف مهران: «حسب علمي سيتم منع المواصلات نهائياً وجعل السيدة عائشة منطقة مفتوحة، بعدما تنتهي عمليات الهدم في شارع السيدة عائشة وإزالة مساكن شعبية أمام جامع السلطان حسن، وشارع الزرايب التاريخي الذي يربط بين السيدة عائشة والسيدة نفيسة، تمهيداً لإنجاز مشروع مسار آل البيت الذي يتكون من المنطقتين، وشارع الأشراف مروراً بمشاهد آل البيت ومنطقة الصليبة وحتى جامع السيدة زينب».

وتابع: «أعمال التطوير التي يخضع لها ميدان السيدة عائشة ما زالت جارية، ويتم حالياً ترميم وصيانة رباط أم السلطان العادل الأيوبي بجوار قبة الخلفاء العباسيين في مشهد بانورامي، أما منطقة السيدة عائشة فسيتم تفريغ المساحة حول المسجد، وكذلك ترميم سور مجرى العيون والرصيف أمامه».

قلعة صلاح الدين تشرف على ميداني القلعة والسيدة عائشة (الشرق الأوسط)

وبينما تستقبل المنطقة قطار التطوير كانت هناك فاتورة دفعتها منشآت وبيوت تراثية، يصعب حصر أعدادها، ومنها «بيت الشباسي» في منطقة عرب يسار ويقترب عمرها من قرنين، و«بيت ماجد»، إضافة لزاوية أثرية أُزيلت، حسب تصريحات مهران، «بعد ما تم رفعها من سجلات الآثار وعمل تقرير بعدم جدواها أثرياً ومعمارياً، وهي قبة الشيخ عبد الله وتعود للعصر العثماني (نهاية القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي)، وكانت تقع في شارع عرب اليسار بمنطقة القلعة وحي الخليفة».

وفي تصريحات صحافية سابقة حول ما يجري من عمليات بمنطقة السيدة عائشة، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة: «سيتم منع السيارات من المرور بالميدان، وسيكون أول شارع به هو شارع السيدة عائشة، أما باقي المساحة بين المسجد والقلعة فستصبح خالية من المنشآت.

وتستهدف الحكومة «تحويل السيدة عائشة لحلقة وصل بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، ليعزز قربها من منطقة تلال الفسطاط، قيمتها التاريخية والسياحية»، مع الحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية والأثرية».

وقال محافظ القاهرة: «تم فتح مدخل باب العزب الذي كان مغلقاً بالقلعة، وربطه بمسجدي السلطان حسن، والرفاعي، وباقي المزارات بالسيدة عائشة، مع تعديل مسار محور صلاح سالم، ليمر من المقابر بمحيط ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات».

جانب من ميدان السيدة بعد التطوير الجاري (الشرق الأوسط)

وعَدّ الباحث في الحضارة الإسلامية الدكتور أحمد سلامة مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة خطوة مهمة على طريق استعادة القاهرة التاريخية مكانتها الحضارية، خصوصاً بعد إزالة العناصر التي كانت تحجب المشهد البصري لعقود طويلة، وأولها الجسر الحديدي الذي كان يتوسط الميدان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «خطط تحويل المنطقة لفضاء حضاري مفتوح يربط مساجد آل البيت مع القلعة وسور مجرى العيون سوف يشكل مساراً ثقافياً متكاملاً، وهذا ما كنا نأمل فيه».

ويشير سلامة إلى أن الفراغ العمراني الذي صارت عليه المنطقة بعد ما جرى من إزالات يفرض تحدياً كبيراً حول ماذا سيحدث في المستقبل في هذه المنطقة، وما هي الخطة المعدة لها، لتصبح متحفاً مفتوحاً، فضلاً عن كيفية استغلالها وفق ما تفرضه طبيعة المكان الثقافية والحضارية والتاريخية.

أهم ما تحتاجه المنطقة حالياً وفق سلامة يكمن في «إنشاء مساحات خضراء مفتوحة، وساحات للمشاة وتوفير لوحات تشرح تاريخ المنطقة ومعالمها، مع ربط ميدان السيدة عائشة بمسارات سياحية للمشاة تصله بالقلعة ومسجد السلطان حسن والرفاعي، والسيدة نفيسة، وهو مهم لتطوير المنطقة سياحياً، مع مراعاة أن تكون الإعلانات الخاصة بالأنشطة التجارية التي سيتم وضعها في المكان تتناسب مع طبيعته وخصوصيته».

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آثار مصر
يوميات الشرق

جوائز النيل للمبدعين العرب تستقر على مرشحين من العراق وقطر

وزارة الثقافة تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة (وزارة الثقافة المصرية)
وزارة الثقافة تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة (وزارة الثقافة المصرية)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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جوائز النيل للمبدعين العرب تستقر على مرشحين من العراق وقطر

وزارة الثقافة تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة (وزارة الثقافة المصرية)
وزارة الثقافة تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة (وزارة الثقافة المصرية)

استقرت الترشيحات النهائية على جائزة النيل للمبدعين العرب بين اثنين مرشحين في القائمة القصيرة التي أعلنتها وزارة الثقافة المصرية، الاثنين، وهما الفنان التشكيلي القطري يوسف أحمد، والشاعر العراقي علي جعفر العلّاق.

وتعد جائزة النيل التي تمنح لشخصية بارزة في كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بمصر وشخصية واحدة من الوطن العربي، من أرفع الجوائز التي تقدمها الدولة المصرية للمبدعين، وتصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً مصرياً).

ويعد الفنان يوسف أحمد من رواد الفن القطري ويدمج في أعماله المتنوعة بين التقاليد المحلية في تصوراته التجريدية لفنون الخط العربي الحديثة.

ويعتبر الشاعر علي جعفر العلاق من جيل السبعينات الشعري، فقد قدم أول أعماله في بداية السبعينات ومن دواوينه «لا شيء يحدث... لا أحد يجيء» و«وطن لطيور الماء» و«شجر العائلة» و«فاكهة الماضي» و«أيام آدم».

وقد سبق أن فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب التي تم تخصيصها منذ عام 2018 عدد من المبدعين والمفكرين والفنانين وهم الفنان التشكيلي سليمان منصور (فلسطين) والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي (الإمارات) حاكم الشارقة، والفنان التشكيلي ضياء العزاوي (العراق) والكاتب والمفكر رضوان السيد (لبنان)، والفنان التشكيلي محمد عمر خليل (السودان) والمعماري راسم بدران (الأردن - فلسطين)، وأول من حصل عليها هو الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي.

وضمت القائمة القصيرة لترشيحات جائزة النيل للمبدعين المصريين هذا العام أسماء الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد شاكر في مجال الفنون، والشاعر محمد الشهاوي والدكتور يوسف نوفل في مجال الآداب، والدكتور أحمد يوسف والدكتور ممدوح الدماطي في مجال العلوم الاجتماعية.

وضمت القائمة القصيرة ترشيحات لجائزة الدولة التقديرية جاء فيها أسماء من بينها أحمد فؤاد حسن والسيد عبده سليم وخضير البورسعيدي في الفنون، وأحمد فضل شبلول وجار النبي الحلو وشعبان يوسف وماري تريز عبد المسيح في الآداب، وأنور مغيث وعاطف منصور ومحمد شومان وليلى عبد المجيد في العلوم الاجتماعية.

كما جاء في الترشيحات النهائية لجائزة الدولة للتفوق كل من أحمد عبد الجليل وسيف الإسلام صقر وعاطف عوض ومايسة عبد الغني وسعيد نوح وجميل عبد الرحمن وشيرين أبو النجا ومحمد عبد الحافظ ناصف.

وتصل قيمة جوائز الدولة في مصر إلى أكثر من 7 ملايين جنيه موزعة على جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وعلى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

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جوائز أدبية مصر
يوميات الشرق

«ملكة القطن» يحصد «الصقر الذهبي» في ختام مهرجان «روتردام»

جانب من الفائزين بجوائز مهرجان «روتردام» (إدارة المهرجان)
جانب من الفائزين بجوائز مهرجان «روتردام» (إدارة المهرجان)
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«ملكة القطن» يحصد «الصقر الذهبي» في ختام مهرجان «روتردام»

جانب من الفائزين بجوائز مهرجان «روتردام» (إدارة المهرجان)
جانب من الفائزين بجوائز مهرجان «روتردام» (إدارة المهرجان)

حاز الفيلم السوداني «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني على جائزة «الصقر الذهبي» لأفضل فيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في ختام الدورة 26 لمهرجان «روتردام» السينمائي للفيلم العربي، فيما فاز الفيلم المصري «عرض إضافي» أو «ضايل عنا عرض» بجائزة «الصقر الذهبي للأفلام الوثائقية»، وهو من إخراج مي محمود والفلسطيني أحمد الدنف، فيما حاز الفيلم الفلسطيني «يسعدني أنك ميت الآن» للمخرج توفيق برهوم على الجائزة ذاتها لأفضل فيلم قصير.

وفوجئت المخرجة السودانية بفوزها بالجائزة خلال تواصل «الشرق الأوسط» معها، وقالت: «هذا الفوز يسعدني، فأن يحقق فيلم سوداني نجاحاً ويرفع رأس بلدنا برغم الحرب التي تشهدها، وأن تلامس قصصنا الجمهور على اختلاف ثقافته عبر أفلام تُسلط الضوء على مشكلاتنا؛ هو أمر يسعد السودانيين في كل مكان بالعالم»، ولفتت سوزانا لحصول الفيلم على خمس جوائز سابقة.

وأُقيم حفل ختام المهرجان الأحد بحضور لافت للجمهور الهولندي والجاليات العربية وصناع الأفلام وأعضاء لجان التحكيم بعد 5 أيام من الفعاليات والندوات والحفلات الموسيقية والعروض.

وحاز الفيلم السعودي «ضد السينما» للمخرج علي سعيد تنويهاً خاصاً من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية التي ترأستها المنتجة الأردنية سوسن دروزة، ويوثق الفيلم لرحلة طويلة قطعتها السينما السعودية جامعاً بين التحليل والرصد واللقاءات منذ المحاولات الأولى لصناعة الأفلام والتحديات التي واجهت جيل الثمانينات بشكل خاص.

الفنان المصري أحمد فتحي يسلم جائزة (إدارة المهرجان)

وفازت الفنانة نيللي كريم بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «القصص» الذي تؤدي فيه دور أم لثلاثة أولاد كبار، وقدمت أكثر من مرحلة عمرية بالفيلم، وقد حازت الجائزة مناصفة مع الطفلة صفاء خطامي بطلة فيلم «ميرا» لنور الدين خماري، ويبدو أن لجنة التحكيم التي رأسها المخرج المصري خالد يوسف والفنانة السورية ديما قندلفت والمنتجة التونسية إيمان بن حسين قد انحازت للأطفال، فقد منحت أيضاً جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الطفلين التونسي هادي بن جبورية عن فيلم «الجولة 13» وطفلي الفيلم العراقي «إركالا - حلم جلجامش» وهما يوسف هشام الذهبي وحسين رعد زوير.

وحصل فيلم «القصص» على الجائزة الفضية لأفضل فيلم، فيما تقاسم جائزة «الصقر البرونزي» الفيلم التونسي «المنفى» للمخرج مهدي هميلي، والعراقي «إركالا - حلم جلجامش» للمخرج محمد الدراجي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية ذهبت جائزة «الصقر الفضي» مناصفة بين فيلمي «أن نحلم ربما... تونس برلين» من إخراج نضال قيقة، والفيلم المصري «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبد المسيح، وحاز الفيلم الفلسطيني «طبيب أميركي» على جائزة «الصقر البرونزي».

المخرج المصري خالد يوسف أثناء تكريمه (إدارة المهرجان)

وفاز الفيلم السوري «اسمي أمل» للمخرج شيروان حاجي على جائزة «الصقر الفضي» للأفلام القصيرة، فيما حصل الفيلم المصري «الخروج من قاعدة علي وماهر» للمخرج أبانوب يوسف بـ«الصقر البرونزي».

وعبّرت المخرجة مي محمود عن فرحتها بفوز فيلم «عرض إضافي» أو «ضايل عنا عرض» بجائزة «الصقر الذهبي» لأفضل فيلم وثائقي، والذي يوثق لعمل فرقة «سيرك غزة الحر» خلال الحرب للترفيه عن الأطفال، وقالت مي لـ«الشرق الأوسط» إنها ممتنة للجنة التحكيم وللمهرجان وتتمنى أن يرى العالم كله الفيلم وكيف قام فريق سيرك غزة الحر بزرع الفرح في أصعب الأوقات خلال الإبادة الجماعية لقطاع غزة، وأضافت أن «أعضاء هذه الفرقة قاموا بعمل مُلهم للغاية، وأنا سعيدة بمشاركتي الفيلم مع زميلي المخرج والمصور الفلسطيني أحمد الدنف، ليتعرف المشاهد في كل مكان على لمحة من الحياة اليومية للفلسطينيين في ظل الحرب».

وأُقيمت الدورة 26 لمهرجان «روتردام» للفيلم العربي بمشاركة نحو 70 فيلماً من 30 دولة، وشهدت تكريم أسماء عربية بارزة، من بينها لبلبة، وجمال سليمان، ودينا قندلفت، والمخرج خالد يوسف.

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