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«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب

«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب (رويترز)
«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب (رويترز)
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«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب

«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب (رويترز)
«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب (رويترز)

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التقارير التي تفيد بأن جياني إنفانتينو، أجرى اتصالات بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعضاء حكومته. وكتب المركز الإعلامي في «فيفا» عبر منصة «إكس»: «لم يتصل رئيس (فيفا) برئيس الولايات المتحدة ولا بأي عضو في إدارته خلال الأيام الأخيرة. هذا الأمر لا أساس له من الصحة»، في إشارة لما نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية.

وكانت الصحيفة البريطانية اليومية قد ذكرت أن إنفانتينو طلب -حسبما زعمت- مساعدة ترمب، بعد فشل خططه المتعلقة بالمستثمرين، وازدياد الانتقادات لطريقة إدارته.

كما أشارت صحيفة «التايمز» إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية واسعة الانتشار. وذكرت الصحيفة -نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته- أن إنفانتينو شعر بأنه «معزول» في مواجهة سيل التقارير الإعلامية السلبية، مضيفة: «إنه يبحث عن حلفاء مؤثرين لدعمه علناً».

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دونالد ترمب فيفا كرة القدم كأس العالم سويسرا

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