«إتش إس بي سي» يتجاوز التوقعات بأرباح قوية ويرفع مستهدف دخل الفوائد

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام فاقت توقعات السوق، كما رفع مستهدفه لصافي دخل الفوائد، مدفوعاً بنمو إيرادات الإقراض ورسوم إدارة الثروات، في ظل التدفقات القوية للأموال.

وسجل أكبر بنك في أوروبا أرباحاً قبل الضرائب بلغت 19.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 23 في المائة مقارنة بـ15.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 18.9 مليار دولار، وفق «رويترز».

ويعكس الأداء القوي للبنك نجاح استراتيجيته التي تركز على الأسواق الآسيوية، حيث أسهمت عملية إعادة هيكلة أنشطته في مجالي إدارة الثروات والخدمات المصرفية العابرة للحدود في تعزيز نمو إيرادات الرسوم، إلى جانب الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المواتية.

كما يختتم البنك موسماً قوياً لنتائج أعمال البنوك الأوروبية الكبرى التي واصلت تعافيها الممتد لأكثر من عامين، مدعومة بارتفاع نشاط التداول واستمرار قوة دخل الفوائد، رغم خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

ورفع «إتش إس بي سي» توقعاته لصافي دخل الفوائد خلال العام الحالي، متوقعاً أن يتجاوز 46 مليار دولار، بعدما كان قد أشار سابقاً إلى أنه سيبلغ هذا المستوى.

وأعلن البنك استئناف برنامج إعادة شراء أسهمه عبر خطة تصل قيمتها إلى مليار دولار، بعد تعليق البرنامج لمدة ثلاثة أرباع سنوية، عقب إعلانه في أواخر العام الماضي عزمه الاستحواذ الكامل على بنك «هانغ سنغ» في هونغ كونغ.

كما أقرّ البنك توزيع أرباح مرحلية ثانية بقيمة 0.10 دولار للسهم، بعد توزيعه المبلغ نفسه في مايو (أيار) الماضي.

واستقرت أسهم البنك المدرجة في بورصة هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء بعد إعلان النتائج، متراجعة من أعلى مستوى قياسي سجلته عند 169.5 دولار هونغ كونغي.

وقال محللو «سيتي»، في مذكرة بحثية، إن برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد البالغة قيمته مليار دولار جاء أقل من توقعات السوق التي بلغت 2.2 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك يتجه إلى خفض وتيرة برامج إعادة شراء الأسهم الفصلية، أم أن البرنامج الجديد يمثل مجرد خطوة تمهيدية.

وأظهرت نتائج النصف الأول استمرار الرئيس التنفيذي جورج الحديري في تنفيذ استراتيجية تبسيط أعمال البنك عبر التخارج من الأسواق التي لا يتمتع فيها بحجم أعمال كافٍ.

وارتفعت إيرادات إدارة الثروات خلال النصف الأول بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بدعم من النمو القوي في الأسواق الآسيوية.

وكان منافسه «ستاندرد تشارترد» قد أعلن الأسبوع الماضي أيضاً تحقيق أرباح للنصف الأول تجاوزت توقعات السوق، مدعومة بنمو إيرادات الرسوم.

وقال الحديري، خلال مؤتمر لإعلان النتائج، إن حملة التشديد التي أطلقتها بكين في أواخر مايو للحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود لم تؤثر بشكل ملموس في نشاط فتح الحسابات الجديدة.

وأضاف أن هونغ كونغ لا تزال تحتل موقعاً محورياً في نمو أعمال إدارة الثروات التابعة للبنك في آسيا.

وأشار إلى أن ذلك يتجلى في استقطاب المجموعة 640 ألف عميل جديد خلال النصف الأول من العام عبر علامتَي «إتش إس بي سي» و«هانغ سنغ» في السوق.

كما تلقى قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات دفعة إضافية، بفضل تزايد الطلب على الخدمات المصرفية العابرة للحدود، ليصبح أكبر مصدر لإيرادات البنك، مسهماً بنحو ثلث أرباح النصف الأول.

ورغم انسحاب البنك سابقاً من سوق صفقات الاندماج والاستحواذ الأكثر نشاطاً في الولايات المتحدة، كشف الحديري عن أن لدى «إتش إس بي سي» أكثر من 70 طرحاً عاماً أولياً قيد التنفيذ في آسيا، من بينها 40 طرحاً في هونغ كونغ.