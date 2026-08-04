مصادر: أميركا استنفدت تقريباً مخزون الصواريخ بعيدة المدى في حرب إيران

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الجيش الأميركي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل خمسة أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية.

وهذه الصواريخ بالأساس عبارة عن أسلحة أرض-أرض، والمعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز) وصواريخ الضربات الدقيقة (بريزم).

وذكر مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت «تقريبا جميع» هذه الأسلحة.

ولم تشر أي تقارير من قبل إلى مدى نفاد مخزون الجيش من صواريخ «أتاكمز» و«بريزم».

وامتنعت المصادر عن الإفصاح عن عدد الذخائر المتبقية لدى الولايات المتحدة من كل نوع.