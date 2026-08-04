أرباح «بي بي» تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الثاني

أعلنت «بي بي» الثلاثاء، أن أرباحها في الربع الثاني زادت لأكثر من مثلَيها مسجلة 5.73 مليار دولار، بدعم ارتفاع أسعار النفط والغاز وقوة أرباح التكرير، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه الرئيسة التنفيذية ميغ أونيل إلى أولويات مجموعة الطاقة.

واستفادت شركات النفط الكبرى هذا العام من تقلبات السوق الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي أدى إلى تعطيل تدفقات الطاقة وتقلص الإمدادات العالمية.

وتجاوزت الأرباح الأساسية محسوبة على أساس التكلفة الحالية لاستبدال المخزون لـ«بي بي» في الربع الثاني (وهو المعيار الذي تستخدمه الشركة لحساب صافي الدخل) التوقعات البالغة 5.11 مليار دولار، في استطلاع للرأي أجرته الشركة لآراء محللين، وارتفع من 2.35 مليار دولار قبل عام.

وأعلنت الشركة أنها ستزيد توزيعات أرباحها 4 في المائة إلى 8.66 سنت للسهم العادي في الربع الثاني.

وأعلنت المجموعة أيضاً أنها بدأت إجراءات بيع شركة «أركيا» الأميركية المتخصصة في الغاز الحيوي، في إطار استمرارها في تقليص استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة للتركيز على النفط والغاز.

كانت الشركة قد اشترت «أركيا» في 2022 مقابل 4.1 مليار دولار، في إطار توسعها القوي في مجال الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تخلت عنها في 2025. وشطبت مليارات الدولارات من قيمة أعمالها منخفضة الكربون في الأشهر الماضية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أكملت «بي بي» أيضاً بيع مصفاة «جيلسنكيرشن» التابعة لها، واتفقت على بيع أعمالها في مجال البيع بالتجزئة في النمسا، وأعلنت عزمها بيع أعمالها في بحر الشمال ببريطانيا.

وحددت أونيل التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية في أبريل (نيسان)، اليوم، 5 أولويات لـ«بي بي»، هي: تعزيز الميزانية العمومية، وتبسيط المحفظة الاستثمارية، وتشديد الانضباط الاستثماري، وتحسين الأداء التشغيلي، وإنشاء هياكل تتيح اتخاذ قرارات أسرع ومساءلة أكبر.

وقالت: «نحن لا نستغل إمكاناتنا بالشكل الأمثل. لم يلبِّ أداؤنا خلال السنوات القليلة الماضية توقعاتنا الخاصة، ناهيك من توقعات مساهمينا. لم نحقق نتائج متسقة وشطبنا قيمة كبيرة جداً، كما أن تكاليفنا والتزاماتنا لا تتمتع بالمرونة الكافية في بيئة تتسم بانخفاض الأسعار».

وتتوقع «بي بي» أن تتراوح النفقات الرأسمالية في 2026 بين 13.5 مليار و14 مليار دولار، في انعكاس لقرار تأجيل عمليات بيع حصص في الأصول وتحقيق قيمة أفضل. وكانت التوجيهات السابقة تشير إلى نطاق يتراوح بين 13 مليار و13.5 مليار دولار.

وفي الربع الثاني، سجل صافي الربح الفصلي أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من 2022، وتجاوزت الأرباح في جميع قطاعات أعمال «بي بي» التوقعات. وبلغت الأرباح قبل الضرائب في وحدة العملاء والمنتجات، التي تشمل قسم تداول النفط الضخم التابع لـ«بي بي»، 4.95 مليار دولار، وهو ما يتجاوز متوسط التقديرات في استطلاع للرأي أجرته «بي بي» بين المحللين البالغ 4.46 مليار دولار، مقارنة مع 1.53 مليار دولار قبل عام.