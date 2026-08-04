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الاقتصاد

انخفاض المخزونات يمنح أسعار النحاس زخماً تصاعدياً

لفافة من النحاس في ورشة الفنان ريكاردو مورينو في سان بيدرو دي بارفا بكوستاريكا (أرشيفية - رويترز)
لفافة من النحاس في ورشة الفنان ريكاردو مورينو في سان بيدرو دي بارفا بكوستاريكا (أرشيفية - رويترز)
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انخفاض المخزونات يمنح أسعار النحاس زخماً تصاعدياً

لفافة من النحاس في ورشة الفنان ريكاردو مورينو في سان بيدرو دي بارفا بكوستاريكا (أرشيفية - رويترز)
لفافة من النحاس في ورشة الفنان ريكاردو مورينو في سان بيدرو دي بارفا بكوستاريكا (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض المخزونات، في حين استقرت أسعار النفط وسط تصريحات أميركية وإيرانية متضاربة ألقت بظلالها على احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب المستمرة منذ أشهر.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.69 في المائة إلى 13 ألفاً و952 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، فيما صعد عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.86 في المائة ليغلق التداولات النهارية عند 106 آلاف و650 يواناً (15794.62 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وتراجعت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى 244 ألفاً و25 طناً حتى يوم الجمعة، مقارنة بنحو 400 ألف طن في أبريل (نيسان). كما انخفضت مخزونات النحاس التي ترصدها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى نحو 69 ألفاً و300 طن، بعدما تجاوزت 430 ألف طن في مارس (آذار).

وأدى هذا الانخفاض إلى تقليص المعروض المتاح فوراً خارج الولايات المتحدة. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات النحاس في بورصة «كومكس» إلى 717 ألفاً و314 طناً قصيراً في 3 أغسطس (آب)، مواصلة ارتفاعها المطرد من نحو 340 ألف طن قصير في أواخر العام الماضي.

وأشارت شركة الوساطة الصينية «جينروي فيوتشرز» في مذكرة إلى أن واردات النحاس الأسبوعية إلى الولايات المتحدة لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وأضافت الشركة أن استهلاك النحاس في الصين يتراجع تدريجياً نتيجة ارتفاع الأسعار.

واستقرت أسعار النفط بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، رغم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المحادثات مع إيران جارية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعها 7 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وقال ترمب، يوم الاثنين، إن المفاوضات جارية، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام إيران للتوصل إلى اتفاق. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية نفت إجراء أي محادثات أو تحديد أي اجتماعات.

ولا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة، ما يجعل النحاس عرضة لمخاطر مرتبطة بإمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل.

وفي سياق متصل، انتعش سعر النيكل بعد أن تكبد أكبر خسارة له يوم الاثنين. وارتفع سعر النيكل القياسي في بورصة لندن للمعادن 1.55 في المائة، في حين أغلق عقد النيكل الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعاً 1.41 في المائة.

وقال متداولون إن السوق تترقب توجيهات أوضح من الحكومة الإندونيسية بشأن إصدار حصص جديدة لتعدين النيكل.

ومن بين المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم 0.79 في المائة، والزنك 0.73 في المائة، والرصاص 0.88 في المائة، والقصدير 0.54 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع الألمنيوم 0.95 في المائة، في حين تراجع الزنك 0.20 في المائة، وصعد الرصاص 0.06 في المائة، والقصدير 0.74 في المائة.

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معادن حرب إيران نفط حرب إيران بريطانيا

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