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الاقتصاد

أسعار النحاس تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بدعم من تراجع الدولار

منظر عام للنحاس المنصهر في مصهر تابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشاغريس - تشيلي (رويتزر)
منظر عام للنحاس المنصهر في مصهر تابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشاغريس - تشيلي (رويتزر)
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أسعار النحاس تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بدعم من تراجع الدولار

منظر عام للنحاس المنصهر في مصهر تابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشاغريس - تشيلي (رويتزر)
منظر عام للنحاس المنصهر في مصهر تابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشاغريس - تشيلي (رويتزر)

ارتفعت أسعار النحاس، يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية، في ظل استيعاب الأسواق تراجع الدولار وتحسن الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.27 في المائة إلى 13.840.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 3.5 في المائة، وفق «رويترز».

في الوقت نفسه، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.66 في المائة إلى 105.460 يوان (15.632.04 دولار)، مسجلاً زيادة قدرها 3 في المائة منذ بداية الشهر.

تراجع الدولار يدعم أسعار النحاس

تراجع الدولار بشكل حاد خلال تعاملات الليل، ما جعل النحاس والسلع الأخرى المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما قدم دعماً للأسعار.

كما استفاد المعدن الأحمر، المعروف بلقب «دكتور النحاس»، باعتباره مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي، من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال كريغ لانغ، كبير المحللين في شركة «سي آر يو»، إن تحسن الإقبال على المخاطرة «انعكس في الانتعاش القوي الذي شهدته أسواق الأسهم أمس بعد شهر صعب».

وكان النحاس قد تلقى دعماً في وقت سابق من يوليو (تموز) بفعل قوة الطلب في الصين، وانخفاض المخزونات المتاحة، والمخاوف بشأن الإمدادات، إلا أن هذا الدعم تراجع لاحقاً.

وتوقفت الزيادة في علاوة يانغشان للنحاس، التي تقيس الطلب الفعلي في الصين، أكبر مستهلك للنحاس عالمياً، كما تراجعت عمليات السحب الجديدة من مستودعات بورصة لندن للمعادن هذا الأسبوع.

الصين تضغط على توقعات النحاس

وقال سانديب داغا، رئيس الأبحاث في مركز «ميتال إنتليجنس»: «إن هذا التراجع، إلى جانب ما يبدو من إحجام القادة الصينيين عن تقديم تحفيز اقتصادي، وبيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال هذا الأسبوع، يجعل النحاس أكثر ارتباطاً بتحركات الدولار ومعنويات المخاطرة في أسواق الأسهم».

ولم تشهد مخزونات النحاس في المستودعات التي تتابعها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تغيراً كبيراً خلال الأسبوع، إذ انخفضت بمقدار 276 طناً فقط منذ الجمعة الماضي لتصل إلى 69.336 طن.

أداء المعادن الأخرى

في بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 0.58 في المائة، والزنك بنسبة 0.54 في المائة، والرصاص بنسبة 0.45 في المائة. كما انخفض النيكل بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة، بينما ارتفع القصدير بنسبة 0.04 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فارتفع الألومنيوم بنسبة 0.19 في المائة، والزنك بنسبة 0.69 في المائة، في حين تراجع الرصاص بنسبة 1.18 في المائة. وصعد النيكل بنسبة 0.32 في المائة، والقصدير بنسبة 1.86 في المائة.

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