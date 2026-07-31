عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الاقتصاد

أسهم التكنولوجيا تدفع «ستوكس 600» الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد

شاشة التداول تعرض الأداء اليومي لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
شاشة التداول تعرض الأداء اليومي لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT
TT

أسهم التكنولوجيا تدفع «ستوكس 600» الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد

شاشة التداول تعرض الأداء اليومي لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
شاشة التداول تعرض الأداء اليومي لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الجمعة، مدعومةً بتحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا العالمية، في وقت عززت فيه نتائج الشركات أداء الأسواق خلال أسبوع شهد قرارات للبنوك المركزية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة إلى 655.2 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وفق «رويترز».

وقفز قطاع التكنولوجيا المدرج على المؤشر بنسبة 2.2 في المائة، متأثراً بالمكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الآسيوية، مع تجدد الإقبال على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً ببداية الأسبوع. وصعد سهم «سويتك» بنسبة 7.2 في المائة، و«إنفينيون تكنولوجيز» بنسبة 7 في المائة، و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة.

كما ساهم تراجع أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة في دعم الأسواق، مع استقرار خام برنت دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، بعدما ساعدت زيادة تدفقات الإمدادات عبر أحد الممرات المائية الحيوية في تخفيف المخاوف بشأن المعروض، رغم غياب اختراقات كبيرة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

أرباح الشركات تدعم الأسهم الأوروبية

وشهد موسم نتائج الأعمال في أوروبا أداءً قوياً، مع استمرار تأثير الأرباح الإيجابي في معنويات المستثمرين.

وتراجع سهم «ميلروز إندستريز» بنسبة 9.3 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض على مؤشر «ستوكس 600»، بعدما أعلنت الشركة المالكة لشركة «جي كي إن إيروسبيس» توقعها تكاليف إضافية تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني (33.6 إلى 40.3 مليون دولار) خلال النصف الثاني من عام 2026، على خلفية حادث وقع في منشأتها بمدينة غاردن غروف في ولاية كاليفورنيا خلال مايو (أيار).

في المقابل، ارتفع سهم «كريدي أغريكول» بنسبة 4.5 في المائة بعد إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت توقعات السوق خلال الربع الثاني.

مواضيع
أسواق أسهم شركات تكنولوجيا حرب إيران بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عوائد السندات الأوروبية والأميركية تتجه لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية والأميركية تتجه لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس

تراجعت أسعار السندات طويلة الأجل خلال يوليو، ما دفع عوائدها إلى الارتفاع بشكل حاد، مع بدء المستثمرين في تقييم التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعرض شاشة تلفزيون مؤشر «كوسبي» خلال نشرة إخبارية في محطة الحافلات السريعة في سيول (أ.ب)
الاقتصاد

انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي يدفع «كوسبي» الكوري إلى الارتفاع بأكثر من 16%

قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 16 في المائة يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب «وول ستريت»، مع انتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أشخاص يمرّون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
الاقتصاد

«وول ستريت» تستعيد أكثر من نصف خسائرها بدعم نتائج «مايكروسوفت»

انتعشت الأسهم الأميركية بقوة يوم الخميس، مستعيدة أكثر من نصف خسائر الجلسة السابقة، بدعم من القفزة الكبيرة لسهم «مايكروسوفت» عقب إعلان نتائج أعمال قوية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
الاقتصاد

تحرك حذر للأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وضبابية الفائدة الأميركية

تحركت الأسهم الأوروبية بحذر، الخميس، مع استمرار تأثير تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والغموض المحيط بمسار أسعار الفائدة الأميركية على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمر متداول عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
الاقتصاد

مخاوف الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية تكبد الأسهم الآسيوية خسائر جديدة

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية، الخميس، فيما واصل المستثمرون بيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)