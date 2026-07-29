النحاس يتراجع قبيل قرار «الفيدرالي» بفعل قوة الدولار ومخاوف الطلب

تراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء، تحت ضغط المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار الأميركي قبيل اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.13 في المائة إلى 13.667 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما أغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة منخفضاً بنسبة 0.15 في المائة عند 104.890 يوان (15.494.96 دولار) للطن.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، رغم ارتفاع توقعات الأسواق بشأن احتمال رفعها في سبتمبر (أيلول). ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يقدّر المتداولون احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع بنحو 70 في المائة، مقابل احتمال يبلغ 76 في المائة لرفعها في سبتمبر.

وقال دانيال هاينز، الاستراتيجي لدى بنك «إيه إن زد»: «لا يزال المستثمرون في سوق النحاس يشعرون بالقلق من تشديد السياسة النقدية».

وقد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والحد من الطلب على النحاس، كما تدعم الدولار الأميركي، ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما أثرت موجة التراجع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي سلباً على توقعات الطلب على النحاس، بعدما كانت طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد العوامل الداعمة للمعدن.

وأضاف هاينز: «تأثرت معنويات السوق أيضاً بعمليات البيع المكثفة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الآسيوية، التي كانت من أبرز المستفيدين من موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي هذا العام، بشكل حاد خلال الأسبوع، وسط مخاوف بشأن تقييماتها المرتفعة قبيل صدور نتائج أعمال مهمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

في المقابل، تلقى النحاس دعماً في الأشهر الماضية من التوقعات المرتبطة بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تعتمد بشكل كبير على المعدن المستخدم في شبكات الطاقة ومراكز البيانات.

وفي غضون ذلك، سجل الألومنيوم أكبر مكاسب المعادن المتداولة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، إذ ارتفع العقد الأكثر تداولاً بنسبة 1.03 في المائة عند 23.455 يوان للطن.

وقال روبانكار آر إم، رئيس قسم أبحاث السوق وتحليل البيانات في شركة «إيه إل سيركل»، إن صعود الألمنيوم في بورصة شنغهاي خلال التعاملات الليلية يبدو مدفوعاً بشكل أكبر باتجاهات التداول ومراكز العقود الآجلة، وليس بارتفاع فعلي في الطلب.

وأضاف: «لم يتأكد ارتفاع العقود الآجلة بعد بزيادة حقيقية في الطلب»، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية الكلية الأوسع ربما أسهمت في دعم هذه التحركات.

وبلغ سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 3.162 دولار للطن، مرتفعاً بنسبة 0.46 في المائة.

ومن بين المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الزنك بنسبة 0.15 في المائة، والرصاص بنسبة 0.29 في المائة، والنيكل بنسبة 1.18 في المائة، والقصدير بنسبة 1.09 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع الزنك بنسبة 0.08 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.86 في المائة، والنيكل بنسبة 0.08 في المائة، والقصدير بنسبة 0.72 في المائة.