تهدئة الشرق الأوسط وتراجع النفط يرفعان أسعار النحاس

ارتفعت أسعار النحاس، يوم الاثنين، مدعومة بتراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، بعد توقف مؤقت للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.26 في المائة إلى 13681 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.27 في المائة إلى إلى 15.515.43 ألف دولار للطن، وفق «رويترز».

كانت الولايات المتحدة قد علّقت غاراتها الجوية على إيران، بعد 13 ليلة متتالية من الهجمات، في حين أعلنت طهران وقف هجماتها الانتقامية.

وأسهمت التهدئة المؤقتة في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، إذ تراجع خام برنت بأكثر من 4 في المائة، خلال تعاملات الاثنين، بعدما تجاوز سعر البرميل مستوى 100 دولار، للمرة الأولى منذ مايو (أيار) الماضي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة عادة إلى زيادة المخاوف من عودة التضخم، ما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على السلع الأساسية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال التأثير على النشاط العالمي.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء؛ بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وتشير توقعات المتعاملين إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تسعير العقود الآجلة احتمالاً بنسبة 63.7 في المائة لعدم تعديلها، خلال الاجتماع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وارتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، في حين تراجع مؤشر الدولار، بشكل طفيف. ويسهم ضعف العملة الأميركية في جعل السلع المقوَّمة بالدولار، مثل النحاس، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب عليها.

وتلقّى النحاس دعماً إضافياً من انخفاض المخزونات خارج الولايات المتحدة، بعدما جرى شحن كميات كبيرة من المعدِن إلى السوق الأميركية؛ تحسباً لفرض رسوم جمركية محتملة على النحاس المكرر.

وفي الصين، أكبر مستهلك للنحاس عالمياً، تراجعت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لإشراف بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 12.9 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 69610 أطنان، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2024. كما وصلت المخزونات الإجمالية للنحاس في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) الماضي.

أما المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، فقد انخفض الألمنيوم بنسبة 0.11 في المائة، وارتفع الزنك بنسبة 0.31 في المائة، وتراجع الرصاص بنسبة 0.16 في المائة، والنيكل بنسبة 0.63 في المائة، بينما صعد القصدير بنسبة 0.78 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.15 في المائة، وارتفع الزنك بنسبة 0.32 في المائة، وانخفض الرصاص بنسبة 1.17 في المائة، والنيكل بنسبة 0.39 في المائة، في حين ارتفع القصدير بنسبة 1.76 في المائة.