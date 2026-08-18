قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع الأندية السعودية أمام اختبارات قوية مبكرة

اكتملت ملامح نسخة مرتقبة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026- 2027، بعدما أسفرت قرعة مرحلة الدوري، التي سحبت اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية للأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، وفي مقدمتها الأهلي حامل اللقب، والهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، اللذان ينتظرهما عدد من الاختبارات المبكرة أمام نخبة أندية القارة.

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الجديد في موسم 2024- 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة ورفع المستوى الفني للبطولة.

ويستهل الأهلي السعودي، الفائز باللقب في آخر نسختين، مشواره، يحدوه الأمل في أن يصبح أول فريق يحرز الكأس 3 مرات متتالية، وسيواجه العين الإماراتي بطل آسيا مرتين، والسد القطري بطل نسخة 2011، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي ونيفتشي الأوزبكي والغرافة القطري والوصل الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والشمال القطري.

ويدرب الأهلي حالياً المدرب مارينو بوسيتش، الذي حل محل ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد.

كما يخوض الهلال السعودي، المتوج باللقب 4 مرات، مواجهات قوية أمام العين والسد وشباب الأهلي ونيفتشي والغرافة والوصل وباختاكور والشمال، في مشوار البحث عن لقب آسيوي جديد.

ويخوض النصر السعودي بدوره مواجهات قوية في مرحلة الدوري؛ إذ يستضيف السد القطري بطل آسيا مرتين، إلى جانب نيفتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري، بينما تنتظره خارج أرضه مواجهتان إماراتيتان أمام العين المتوج باللقب مرتين، وشباب الأهلي، إضافة إلى الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي.

أما الاتحاد السعودي، فيستقبل على أرضه العين وشباب الأهلي الإماراتيين، والغرافة القطري، وباختاكور الأوزبكي، بينما يحل ضيفاً على السد والشمال القطريين، ونيفتشي الأوزبكي، والوصل الإماراتي، في مجموعة من المواجهات التي تجمعه بعدد من أبرز أندية منطقة الغرب.

ويواجه القادسية السعودي، في مشاركته القارية، السد القطري ونيفتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري على أرضه، بينما يخوض خارج أرضه مواجهاته أمام العين وشباب الأهلي الإماراتيين، والغرافة القطري، وباختاكور الأوزبكي.

وفي منطقة الشرق، يبدأ تشونبوك الكوري الجنوبي، الساعي إلى إحراز لقبه القاري الثالث، مشواره بمواجهة شنغهاي بورت الصيني، وكاشيما أنتلرز الياباني، وفيسل كوبي الياباني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وكاشيوا ريسول الياباني، وبكين الصيني، وكيوتو سانغا الياباني الذي يشارك للمرة الأولى، وغامبا أوساكا الياباني.

ويعود كاشيما أنتلرز، بطل آسيا السابق، إلى واجهة المنافسة القارية للمرة الأولى منذ عام 2019؛ حيث يواجه دايغيون هانا سيتيزن من كوريا الجنوبية وبورت التايلاندي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، ونيوكاسل جيتس الأسترالي، وكونغ آن هانوي الفيتنامي.

وتنطلق منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026- 2027 بالجولة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026، على أن تقام الجولة الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، والثالثة من 26 إلى 28 من الشهر ذاته، بينما تُلعب الجولة الرابعة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، والخامسة من 23 إلى 25 نوفمبر، والسادسة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول).

وتُستكمل منافسات مرحلة الدوري في فبراير (شباط) 2027؛ إذ تقام الجولة السابعة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير، قبل أن تختتم المرحلة بالجولة الثامنة يومي 15 و16 من الشهر ذاته.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الستة عشر، المقرر إقامته بين 1 و17 مارس (آذار) 2027، قبل إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، وذلك للعام الثالث توالياً، بدءاً من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) 2027.