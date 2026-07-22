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الاقتصاد

ارتفاع طفيف للنحاس قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع

بدعم شح الإمدادات... ومخاوف التضخم تحد من المكاسب

أنبوب نحاسي يُنتَج في مصنع شركة «إم بي جي» بمدينة مندن غرب ألمانيا (رويترز)
أنبوب نحاسي يُنتَج في مصنع شركة «إم بي جي» بمدينة مندن غرب ألمانيا (رويترز)
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ارتفاع طفيف للنحاس قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع

أنبوب نحاسي يُنتَج في مصنع شركة «إم بي جي» بمدينة مندن غرب ألمانيا (رويترز)
أنبوب نحاسي يُنتَج في مصنع شركة «إم بي جي» بمدينة مندن غرب ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في 6 أسابيع خلال الجلسة السابقة، بدعم من شح الإمدادات خارج الولايات المتحدة وانخفاض المخزونات، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل مقاومة المشترين الصينيين للأسعار المرتفعة وتصاعد المخاوف بشأن التضخم.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 في المائة إلى 13894 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أكثر من 6 أسابيع عند 13934 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال أليستر مونرو، كبير استراتيجيي المعادن الأساسية لدى شركة الوساطة «ماريكس»: «إن توقف السعر قبل مستوى 14 ألف دولار يذكِّر الجميع بأن الصين لا تطارد الأسعار المرتفعة؛ بل تميل إلى الشراء عند انخفاضها».

وتعرضت أسعار النحاس لضغوط من ارتفاع الدولار بالتزامن مع صعود أسعار النفط الخام خلال الليل، في وقت عكست فيه أسواق الفائدة المخاطر التضخمية المتزايدة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما سجل مؤشر الدولار مكاسب خلال الجلسات الأربع الماضية، قبل أن يتراجع قليلاً يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين احتمال تدخل اليابان لدعم الين الضعيف.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي شنغهاي، سجل عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أعلى مستوى له منذ 3 يونيو (حزيران) عند 106760 يواناً للطن، مدفوعاً بنقص المعروض المحلي.

وقال كريغ لانغ، كبير المحللين لدى شركة «سي آر يو»، إن التدفقات التجارية لا تزال تتجه نحو الولايات المتحدة، مدفوعة بفارق الأسعار بين بورصتَي شيكاغو التجارية ولندن للمعادن، قبيل قرار واشنطن بشأن فرض رسوم جمركية على النحاس المكرر.

وأضاف أن أعمال صيانة المصاهر وتأثيرات الأعاصير على التخزين تضغط على الإمدادات في الصين، بينما يؤدي نقص خردة المعادن إلى زيادة الطلب على النحاس المكرر.

وارتفعت «علاوة يانغشان» للنحاس، وهي مؤشر على الطلب الصيني على الواردات، إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مسجلة 115 دولاراً للطن يوم الأربعاء.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7 في المائة إلى 3179 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 0.9 في المائة إلى 3585.50 دولار، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة إلى 1877.50 دولار، والنيكل بنسبة 0.3 في المائة إلى 17135 دولاراً، والقصدير بنسبة 0.4 في المائة إلى 54100 دولار.

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معادن حرب إيران التضخم بريطانيا

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