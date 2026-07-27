الذهب يرتفع مع انحسار التوترات الأميركية - الإيرانية وترقب قرار «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أدَّى إلى هبوط حاد في أسعار النفط وخفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 4087.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 4089.90 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم ترايد»: «يُعد الذهب اليوم من أبرز المستفيدين من تحركات أسعار النفط والدولار الأميركي».

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل المعادن المسعَّرة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما عزَّز الطلب عليها.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، يوم الأحد، إن إيران ستوقف هجماتها ما لم تستأنف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية. وكانت واشنطن قد علّقت مؤقتاً حملتها الجوية بعد أن أبلغ مستشارو الرئيس دونالد ترمب الرئيس باستنفاد معظم الأهداف المحددة، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن استنزاف الترسانة الأميركية.

وبالتزامن مع ذلك، هبطت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة خلال الجلسة.

ومنذ اندلاع النزاع في مطلع العام، أسهم ارتفاع أسعار النفط في تأجيج المخاوف التضخمية وتعزيز التوقعات بإبقاء البنوك المركزية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها، وهو ما ضغط على الذهب. فعلى الرغم من اعتباره ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظراً لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائداً.

وأضاف ووترر: «على المدى الطويل، ما زلت متفائلاً بشأن الذهب. ويرتبط أداء المعدن الأصفر ارتباطاً وثيقاً باتجاه أسعار النفط، ومن المرجح أن يظل مساره الصعودي متقلباً وحساساً للتطورات الجيوسياسية إلى أن يتحقق قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة».

وتتجه الأنظار أيضاً إلى اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يومي 28 و29 يوليو (تموز)، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة. وتشير أداة «فيد ووتش» إلى أن المتعاملين يسعرون احتمالاً بنسبة 76 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 في المائة إلى 59.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1612.04 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1263.73 دولار للأوقية.