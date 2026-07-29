السفارة الأميركية تحذر رعاياها في العراق من «مخاطر أمنية»

قالت السفارة الأميركية في العراق، اليوم (الأربعاء)، إن ميليشيات «متحالفة مع إيران» شنت هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق وفي المنطقة، محذرةً مواطنيها من مخاطر أمنية واضطرابات محتملة في حركة السفر، وداعيةً إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة.

وأضافت السفارة، في بيان صحافي، أن الهجمات «تشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة»، وحثت المواطنين الأميركيين الموجودين في العراق على متابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتوجيهات السلطات.

وأشارت إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران أو إغلاق المجال الجوي من دون إشعار مسبق، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات.

وجددت السفارة التذكير بأن العراق لا يزال خاضعاً لتحذير السفر الأميركي من المستوى الرابع «لا تسافروا»، بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، إضافة إلى محدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم الخدمات الطارئة لمواطنيها داخل البلاد.

تحذير أمني: البعثة الأميركية في العراق – 28 يوليو/تموز 2026الحدث: نشاط للطائرات المسيّرة والصواريخ في العراقشنت جماعات الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية استهدفت أهدافاً داخل العراق وفي المنطقة، مما يشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة.... pic.twitter.com/cSjmU5BokL — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) July 29, 2026

وأكدت أن البعثة الأميركية في العراق تواصل عملها رغم استمرار أمر المغادرة الإلزامية للموظفين غير الأساسيين، مشيرة إلى أن المواطنين الأميركيين الذين يحتاجون إلى المساعدة يمكنهم التواصل مع السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل.

ودعت السفارة مواطنيها إلى تجنب أماكن الاحتجاجات والتجمعات، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والتأكد من صلاحية وثائق السفر، والبقاء على تواصل مع أفراد العائلة.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا «الحرس الثوري» الإيراني و«الميليشيات المنفلتة» إلى عدم «قصف الأراضي العراقية»، وعدم إقحام البلاد في الصراع الإقليمي.

جاء موقف الصدر بعد ساعات من حملة عسكرية استهدفت مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي» في العراق. ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني؛ على خلفية التطورات الأمنية في البلاد.

كانت القوات المسلّحة السعودية قد أعلنت أنها نفّذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، ضربات «نوعية محددة» ضد أهداف تابعة لميليشيات مُوالية لإيران على الأراضي العراقية قالت إنها مرتبطة بالاستهدافات التي شُنت ضد المنشآت البترولية في المملكة.