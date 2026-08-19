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الاقتصاد

النفط يواصل الصعود لليوم الرابع وسط غموض بشأن صادرات «هرمز»

حقل الزبير النفطي في البصرة، العراق (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة، العراق (رويترز)
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النفط يواصل الصعود لليوم الرابع وسط غموض بشأن صادرات «هرمز»

حقل الزبير النفطي في البصرة، العراق (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة، العراق (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 85.70 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي الحيوي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الاثنين، فيما قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن بلاده تنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل» بسبب الجمود الدبلوماسي، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع ضربات جديدة من أي من الجانبين الثلاثاء.

وقالت جون غو، كبيرة محللي أسواق النفط في «سبارتا كوموديتيز»: «تتزايد مخاطر الشحن مجدداً، إذ لا تزال الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين مستمرة في الممرين البحريين الرئيسيين، ما يبقي أسعار النفط مدعومة على المدى القريب»، في إشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بعدما تجنب معظم مالكي السفن الممر الحيوي بسبب غياب مؤشرات واضحة بشأن إعادة فتحه بعد الحصار.

وأضافت غو أن منتجي النفط في الخليج يبحثون عن مسارات تصدير بديلة لنقل الخام إلى خارج الخليج باتجاه خليج عُمان. وقالت إن استمرار هذه المسارات «قد يساعد على زيادة الإنتاج المتوقف» لدى منتجين اثنين.

وفي العراق، وافق مجلس الوزراء على آليات لتصدير الخام العراقي عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير متعددة، في مسعى لتجنب مضيق هرمز.

وتستمر العقود المبرمة بموجب الآلية الجديدة ثلاثة أشهر، بدءاً من الأول من سبتمبر (أيلول)، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أوقفت شركتان صينيتان كبيرتان للشحن إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب وسط الصراع في الشرق الأوسط، واتجهتا بدلاً من ذلك إلى تحميل شحنات النفط خارج منطقة الخليج.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمقطرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي، وفق مصادر في السوق نقلت بيانات معهد البترول الأميركي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي (14:30 بتوقيت غرينتش). ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب).

مواضيع
الاقتصاد العالمي نفط حرب إيران مضيق هرمز باب المندب العالم

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استمرار تباطؤ الملاحة عبر «هرمز» مع غموض مصير الممر الحيوي

سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
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استمرار تباطؤ الملاحة عبر «هرمز» مع غموض مصير الممر الحيوي

سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

استمر تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الأربعاء، مع تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي، في ظل غياب إشارات واضحة بشأن إعادة فتحه، بعد إغلاقه خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق، الثلاثاء، حتى الساعة 02:58 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بـ9 سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط اليومي البالغ 11 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

وشملت حركة السفن الداخلة ناقلة نفط خام عملاقة جداً وفارغة، سلكت الجانب العُماني من المضيق، إضافة إلى ناقلتَي نفط، إحداهما متوسطة المدى، والأخرى من فئة «إنترميديت»، وفق البيانات.

وفي المقابل، خرجت ناقلتا وقود متوسطتا المدى وسفينة من طراز «بوست باناماكس» من المضيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أنه لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وكان المضيق يمرر قبل الحرب نحو خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ازدياد المخاوف الأمنية التي تعرقل شحنات النفط إلى أكبر مستورد للخام في العالم، أبقت شركتان صينيتان عملاقتان للشحن ناقلاتهما خارج مضيقَي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو (تموز)، وفقاً لشركة «فورتكسا» لتتبع الناقلات، وأحد وسطاء السفن. وكانت الشركتان تنقلان قبل الحرب نحو نصف واردات الصين من النفط القادم من الشرق الأوسط.

وفي مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أظهرت بيانات «كبلر» عبور 30 سفينة للسلع الأولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفاعاً من 19 سفينة في الأسبوع السابق.

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران اقتصاد الاقتصاد العالمي موانئ العالم
الاقتصاد

الدولار قُرب أدنى مستوياته في أشهر مع تراجع عوائد الخزانة وترقُّب محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
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الدولار قُرب أدنى مستوياته في أشهر مع تراجع عوائد الخزانة وترقُّب محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

تحرك الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني إلى حد بعيد عند 1.3533 دولار، قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق الأربعاء، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن تُظهر استمرار ضغوط الأسعار.

واستقر الين الياباني عند 159.56 ين للدولار، بعدما تخلَّى عن جزء كبير من مكاسبه التي حققها عقب تدخل السلطات في سوق الصرف، ولكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في عقود عدة، عند نحو 164 يناً للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بشكل هامشي إلى 99.65 نقطة.

هدوء في موجة بيع سندات الخزانة

وبدا أن موجة بيع سندات الخزانة الأميركية قد توقفت مؤقتاً، في أسبوع يخلو إلى حد بعيد من البيانات الاقتصادية المهمة أو المحفزات الواضحة للأسواق. وواصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعه، ليسجل 4.702 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.282 في المائة.

ويتجه المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن إشارات إلى مواقف صانعي السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات صدرت خلال الأسابيع الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك فقدان وظائف بشكل مفاجئ في يوليو (تموز) وقراءات معتدلة للتضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وقال هارفيندر كاليراي، كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات عالمياً لدى «ألباين ماكرو»: «إذا لم يمضِ (الاحتياطي الفيدرالي) قدماً في رفع أسعار الفائدة التي يجري تسعيرها حالياً، فإن فرص ارتفاع عوائد السندات ستكون محدودة للغاية في هذه المرحلة».

وأضاف: «يتراجع زخم مفاجآت سوق العمل والتضخم، وعادة ما يتزامن ذلك مع تضييق ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على ضعف العملة الأميركية».

النفط يبقي مخاطر التضخم حاضرة

وفي غضون ذلك، أدى الجمود في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، ما أبقى مخاطر التضخم حاضرة في الأسواق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي إلى حد بعيد، عند 0.5874 دولار و0.7083 دولار على التوالي.

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الاقتصاد

الأسهم الكورية تهبط مع موجة بيع لأسهم الرقائق ومخاوف جيوسياسية

متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
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الأسهم الكورية تهبط مع موجة بيع لأسهم الرقائق ومخاوف جيوسياسية

متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تصاعد عمليات بيع أسهم شركات أشباه الموصلات، متأثرة بارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة وآسيا، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وفي المقابل، ارتفع الوون الكوري أمام الدولار، بينما صعد عائد السندات الحكومية القياسي.

وهبط مؤشر «كوسبي» القياسي 319.75 نقطة، أو 4.65 في المائة، إلى 6550.08 نقطة بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينيتش.

وبين الأسهم ذات الوزن الأكبر في المؤشر، تراجع سهم شركة صناعة الرقائق «سامسونغ إلكترونيكس» 6.33 في المائة، بينما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» 7.34 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة صناعة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 1 في المائة.

وسجلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان، أعلى مستوياتها منذ عقود، الثلاثاء، بفعل تضخم الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية، ما يزيد تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، ويعقِّد مهمة صانعي السياسات.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الاثنين، إن إيران ستنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل»، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب مع الولايات المتحدة، في وقت استبعدت فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وتراجعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» 4.37 في المائة و3.57 في المائة على التوالي، بينما انخفض سهم شركة صناعة الصلب «بوسكو هولدينغز» 2.16 في المائة، وتراجع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 0.65 في المائة.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، الأربعاء، بأن المناورات العسكرية المشتركة المقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المتوقع تقليصها بنحو النصف، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض المشاركة الأميركية في التدريبات السنوية بشكل كبير.

ومن بين 905 أسهم جرى تداولها، ارتفع 145 سهماً، بينما تراجع 742 سهماً.

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم 1.4667 تريليون وون.

وارتفع مؤشر «كوسبي» 55.43 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع الوون 2.2 في المائة أمام الدولار خلال الفترة نفسها.

وفي أسواق النقد والدَّين، استقرت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات لشهر سبتمبر (أيلول) عند 103.13 نقطة.

وارتفع عائد السندات الكورية الأكثر تداولاً لأجل 3 سنوات 1.4 نقطة أساس إلى 3.855 في المائة، بينما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 0.7 نقطة أساس إلى 4.382 في المائة.

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