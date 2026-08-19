النفط يواصل الصعود لليوم الرابع وسط غموض بشأن صادرات «هرمز»

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 85.70 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي الحيوي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الاثنين، فيما قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن بلاده تنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل» بسبب الجمود الدبلوماسي، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع ضربات جديدة من أي من الجانبين الثلاثاء.

وقالت جون غو، كبيرة محللي أسواق النفط في «سبارتا كوموديتيز»: «تتزايد مخاطر الشحن مجدداً، إذ لا تزال الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين مستمرة في الممرين البحريين الرئيسيين، ما يبقي أسعار النفط مدعومة على المدى القريب»، في إشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بعدما تجنب معظم مالكي السفن الممر الحيوي بسبب غياب مؤشرات واضحة بشأن إعادة فتحه بعد الحصار.

وأضافت غو أن منتجي النفط في الخليج يبحثون عن مسارات تصدير بديلة لنقل الخام إلى خارج الخليج باتجاه خليج عُمان. وقالت إن استمرار هذه المسارات «قد يساعد على زيادة الإنتاج المتوقف» لدى منتجين اثنين.

وفي العراق، وافق مجلس الوزراء على آليات لتصدير الخام العراقي عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير متعددة، في مسعى لتجنب مضيق هرمز.

وتستمر العقود المبرمة بموجب الآلية الجديدة ثلاثة أشهر، بدءاً من الأول من سبتمبر (أيلول)، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أوقفت شركتان صينيتان كبيرتان للشحن إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب وسط الصراع في الشرق الأوسط، واتجهتا بدلاً من ذلك إلى تحميل شحنات النفط خارج منطقة الخليج.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمقطرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي، وفق مصادر في السوق نقلت بيانات معهد البترول الأميركي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي (14:30 بتوقيت غرينتش). ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب).