النحاس يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، بدعم من انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب، في وقت تركز فيه السوق على تراجع مستويات المخزونات.

وارتفع النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة إلى 13876 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل 13900 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 22 يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وقال متعاملون إن تراجع أسعار النفط بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً جديداً على إيران، في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق للحد من طموحات طهران النووية، ساهم في تهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار وتعزيز معنويات الأسواق.

وقالت شركة «بريتانيا غلوبال ماركتس» في مذكرة: «تواصل الأسواق التحرك بفعل العناوين الرئيسية مع بداية الأسبوع، بينما تظل أسواق الطاقة محور التركيز الأساسي».

وأضافت: «تبدو الصورة الأساسية للنحاس داعمة؛ إذ تشهد المخزونات في كل من الصين ومستودعات بورصة لندن للمعادن تراجعاً مستمراً».

وانخفضت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن بنحو 40 في المائة منذ نهاية مايو (أيار)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عند 244025 طناً.

وكان المنتجون والمتعاملون قد بدأوا شحن النحاس إلى الولايات المتحدة منذ فبراير من العام الماضي، بعدما هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات، ما أدى إلى ارتفاع علاوة أسعار النحاس في السوق الأميركية مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد حددت 30 يونيو (حزيران) موعداً نهائياً لاستكمال مراجعة سوق النحاس، إلا أن ترمب لم يعلن حتى الآن قراره بشأن الرسوم الجمركية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت أسعار النيكل بعد استئناف إندونيسيا صادرات المعادن التي تحتوي على منتجات ثانوية من العناصر الأرضية النادرة، ما خفف المخاوف قصيرة الأجل بشأن الإمدادات.

وانخفض عقد النيكل لأجل 3 أشهر بنسبة 1.2 في المائة إلى 17040 دولاراً للطن.

وقال رئيس مكتب موظفي الرئاسة الإندونيسية دودونغ عبد الرحمن، إن الحظر كان يطبق فقط عندما تكون العناصر الأرضية النادرة هي المنتج الأساسي.

وأوضح المتعاملون والمصدرون أن هذا التوضيح قلل المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في شحنات النيكل الإندونيسي، رغم أن المسؤولين لم يضعوا بعد اللمسات النهائية على حدود التركيز وإجراءات الاختبار.

وفي بقية أسواق المعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 1 في المائة إلى 3215 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 1.1 في المائة إلى 3682 دولاراً، بينما استقر القصدير عند 55295 دولاراً للطن.