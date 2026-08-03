خريدة رئيس الخليج: موسى بارو لائق طبياً

طمأن المهندس أحمد خريدة رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أنصار ناديه بشأن الدولي الغامبي موسى بارو، مبيناً أن اللاعب لائق صحياً، وأن الكثير مما دار حول معاناته من إصابة خطيرة غير دقيق.

وقال في تصريح نقله المركز الإعلامي للنادي، وتحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «فيما يتعلق بما يُتداول حول الحالة الطبية للاعب موسى بارو، فإن ما يُثار عن طبيعة إصابته غير دقيق. وأبرز ما يؤكد ذلك أن اللاعب عاد بالفعل إلى التدريبات مع فريقه السابق في مارس (آذار) 2026 بعد اكتمال برنامجه العلاجي، ولم يشارك في المباريات الرسمية آنذاك لعدم تسجيله، كما خاض مباراة ودية مع منتخب بلاده».

وأضاف: «الإصابة لم تكن في الرباط الصليبي كما أُشيع، وإنما كانت عبارة عن تمزق في الرباط الجانبي، وقد خضع اللاعب لفحوصات دقيقة في مركز طبي معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في إيطاليا، وحصلنا على التقرير الطبي الرسمي. كما تمت مراجعة جميع الصور الإشعاعية من قبل نخبة من المختصين داخل المملكة، وخارجها، وأجمعوا على سلامة موضع الإصابة، وعودته إلى وضعه الطبيعي».

وكان نادي الفتح يعتزم كذلك التعاقد مع اللاعب، إلا أن تقريراً طبياً حصلوا عليه جعلهم يتراجعون في اللحظة الأخيرة ليبقى الخليج وحيداً في المنافسة كما تؤكد المصادر الخاصة.

وبالعودة إلى حديث خريدة حول المفاوضات التي أجراها ناديه لضم بارو، فقال: «أجرينا مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، شهدت العديد من الجوانب التفاوضية، والفنية، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات الطبية اللازمة قبل إتمام التعاقد».

وعن بقية الصفقات، والمفاوضات التي تمت قال: «يسعدنا اكتمال ملف اللاعبين الأجانب وفق الخطة التي وضعها النادي منذ بداية فترة الانتقالات، ونثق في أن المجموعة التي تم التعاقد معها ستشكل إضافة فنية حقيقية للفريق، بعد أن مرت جميع الصفقات بمراحل دقيقة من الدراسة، والتقييم الفني، والطبي».

وأضاف: «وضم ملف اللاعبين الأجانب للموسم الجديد خمسة تعاقدات جديدة، هم: البرتغالي ميغيل كريسبو، والإسباني عمر ماسكاريل، والمالي كيكي كوياتي، والفرنسي أنجيلو فولجيني، والغامبي موسى بارو، إلى جانب استمرار الحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس، والظهير البرتغالي بيدرو ريبوتشو، والمهاجم النرويجي جوشوا كينغ ضمن صفوف الفريق».

واختتم خريدة تصريحه بالقول: «في نادي الخليج، تُبنى جميع قرارات التعاقد على تقارير طبية موثقة، وتقييمات متخصصة من أكثر من جهة، لذلك نثق بجميع اختياراتنا، ونتطلع لأن تسهم هذه المجموعة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الموسم المقبل».