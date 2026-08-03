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الرياضة رياضة سعودية

سامو كوستا في طريقه إلى معسكر النصر لإتمام الصفقة

سامو كوستا (حسابه الشخصي على إنستغرام)
سامو كوستا (حسابه الشخصي على إنستغرام)
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سامو كوستا في طريقه إلى معسكر النصر لإتمام الصفقة

سامو كوستا (حسابه الشخصي على إنستغرام)
سامو كوستا (حسابه الشخصي على إنستغرام)

اقترب نادي النصر من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ظهر لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا في المطار متجهاً إلى معسكر الفريق، تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله، وفقاً لما أوردته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية.

ويتجه لاعب خط الوسط البرتغالي سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا الإسباني، ليصبح الصفقة الأولى لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لإتمام الصفقة.

وأكد كوستا -في تصريحات لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية- توصله إلى اتفاق كامل مع نادي النصر للانتقال إلى صفوفه خلال الساعات المقبلة؛ مشيراً إلى أن جميع تفاصيل الصفقة قد حُسمت.

ونشرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية صورة للاعب أثناء وجوده في المطار استعداداً للسفر إلى معسكر نادي النصر، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويبلغ سامو كوستا من العمر 25 عاماً، وخاض 108 مباريات بقميص ريال مايوركا، كما سبق له تمثيل ألميريا الإسباني وسبورتينغ براغا البرتغالي، وسيصبح النصر رابع الأندية التي يحمل ألوانها اللاعب الدولي البرتغالي في مسيرته الاحترافية.

مواضيع
نادي النصر الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية

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