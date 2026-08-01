النصر والماجد يتبادلان «المديح»... وكرسي الرئاسة «شاغر»

بث الحساب الرسمي لنادي النصر منشوراً حمل عبارة «شكراً عبدالله الماجد»، مرفقاً بصورة للماجد إلى جانب كأس الدوري، وجاء نص المنشور: «كنت جزءاً من تاريخ النصر، قدّمت وبذلت وأنجزت».

بينما رد الماجد على المنشور بالقول: «إن قدمت شيئاً فهو رد جميل وعربون وفاء لكيانٍ أعطانا من الفخر والسعادة ما يكفي... شكراً للنصر وجمهوره على كل شيء».

وتولى الماجد رئاسة نادي النصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، خلفاً لإبراهيم المهيدب الذي كان قد استقال من المنصب إثر خلافات إدارية.

ولم يُعلن حتى الآن عن اسم الرئيس الجديد لمجلس إدارة نادي النصر خلفاً للماجد.