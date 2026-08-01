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الرياضة رياضة سعودية

النصر والماجد يتبادلان «المديح»... وكرسي الرئاسة «شاغر»

منشور نادي النصر على منصة «إكس» (موقع النادي)
منشور نادي النصر على منصة «إكس» (موقع النادي)
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النصر والماجد يتبادلان «المديح»... وكرسي الرئاسة «شاغر»

منشور نادي النصر على منصة «إكس» (موقع النادي)
منشور نادي النصر على منصة «إكس» (موقع النادي)

بث الحساب الرسمي لنادي النصر منشوراً حمل عبارة «شكراً عبدالله الماجد»، مرفقاً بصورة للماجد إلى جانب كأس الدوري، وجاء نص المنشور: «كنت جزءاً من تاريخ النصر، قدّمت وبذلت وأنجزت».

بينما رد الماجد على المنشور بالقول: «إن قدمت شيئاً فهو رد جميل وعربون وفاء لكيانٍ أعطانا من الفخر والسعادة ما يكفي... شكراً للنصر وجمهوره على كل شيء».

وتولى الماجد رئاسة نادي النصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، خلفاً لإبراهيم المهيدب الذي كان قد استقال من المنصب إثر خلافات إدارية.

ولم يُعلن حتى الآن عن اسم الرئيس الجديد لمجلس إدارة نادي النصر خلفاً للماجد.

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