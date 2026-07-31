ماني يلتحق بمعسكر «النصر» في البرتغال

انضم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر، إلى معسكر فريقه المُقام حالياً في البرتغال، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة «إكس» صوراً لماني لحظة وصوله، مرفَقة بتعليق احتفاء بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق تحت شعار «أبو آمنة»؛ في إشارة إلى الاسم الذي بات يُعرَف به بين جمهور النادي.

يأتي التحاق ماني بالمعسكر بعد أيام قليلة من إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب السنغال، عقب الخروج من «مونديال 2026» أمام بلجيكا في دور الـ32.

وأكد اللاعب، في حينه، أنه لن يبتعد عن الملاعب، مُعرباً عن رغبته في التركيز على مسيرته مع ناديه.

ويشهد معسكر «النصر» الحالي في البرتغال استكمال وصول عدد من نجوم الفريق الأجانب، تحضيراً لسلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يستهله «العالمي» بمواجهة نادي الفتح في الجولة الافتتاحية لـ«دوري روشن السعودي»، منتصف أغسطس (آب) المقبل.