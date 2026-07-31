عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«الأهلي» و«نيوكاسل» يضعان اللمسات الأخيرة على انتقال يايسله

يايسله (موقع النادي)
يايسله (موقع النادي)
TT
TT

«الأهلي» و«نيوكاسل» يضعان اللمسات الأخيرة على انتقال يايسله

يايسله (موقع النادي)
يايسله (موقع النادي)

وضع «الأهلي» و«نيوكاسل» اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقال ماتياس يايسله لتولّي تدريب النادي الإنجليزي، حيث سيوقِّع عقداً يمتد لـ4 سنوات.

وتبلغ قيمة التعويض المالي الخاص بيايسله نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

إلا أن القيمة النهائية للصفقة مرشحة للارتفاع قليلاً، في ظل توقع انتقال عدد من أفراد الجهاز الفني المساعد مع يايسله، بينما لا تزال المفاوضات جارية بشأن آلية إنهاء ارتباطهم مع «الأهلي»، وفقاً للصحافي بن جاكوبس.

وخلال مسيرته مع «الأهلي»، ترك يايسله بصمةً واضحةً على المستويين الفني والرقمي، بعدما قاد الفريق في 138 مباراة، حقَّق خلالها 90 انتصاراً، مقابل 25 تعادلاً و23 خسارة، كما تُوِّج بـ3 بطولات، وأصبح ثاني أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ «الأهلي».

ورغم النجاحات التي حقَّقها المدرب الألماني، فإنَّ رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد يضع إدارة «الأهلي» أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً أنَّ الفريق جرى بناؤه وفق رؤيته الفنية، وأنَّ معظم التعاقدات الأجنبية والمحلية جاءت بما يتناسب مع أسلوبه القائم على الضغط العالي واللعب الهجومي.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري الإنجليزي السعودية بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أوراق «الأهلي» مبعثرة... وجماهيره: مشروعنا في خطر!

رياضة سعودية لاعبو «الأهلي» خلال معسكرهم الحالي في البرتغال (موقع النادي)

أوراق «الأهلي» مبعثرة... وجماهيره: مشروعنا في خطر!

دخل النادي الأهلي في مرحلة حساسة من مسيرته، بعدما خسر، خلال فترة زمنية وجيزة، مجموعة من أبرز نجومه، فضلاً عن رحيل مدربه.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة سعودية سلوت (رويترز)
رياضة سعودية

الرغبة «الأوروبية» تباعد بين سلوت والأهلي

بدأ الأهلي إعداد قائمة مختصرة من المدربين المرشحين لخلافة الألماني يايسله، مع التركيز على التعاقد مع مدرب قادر على مواصلة المشروع الفني الذي أسسه الألماني.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية ماتياس يايسله (رويترز)
رياضة سعودية

رحيل يايسله يفتح باب التساؤلات... وبيريرا يتصدر المرشحين لقيادة الأهلي

أسدل الستار على تجربة المدرب الألماني ماتياس يايسله مع الأهلي، بعد انتقاله إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي، إثر عدم توصُّل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد.

فيصل المفضلي (أبها)
رياضة سعودية يايسله (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

إيدي هاو يقترب من الرحيل عن نيوكاسل… وماتياس يايسله المرشح الأبرز لخلافته

يستعد المدرب الإنجليزي إيدي هاو لمغادرة منصبه مديراً فنياً لنادي نيوكاسل يونايتد، فيما بات الألماني ماتياس يايسله، مدرب ته.الأهلي السعودي، المرشح الأوفر لخلاف

The Athletic (لندن)
رياضة سعودية أحمد الشنقيطي (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشنقيطي رئيس الأهلي الجديد

تتجه شركة النادي الأهلي إلى تكليف أحمد الشنقيطي برئاسة مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة

عبد الله الزهراني (جدة)