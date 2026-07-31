«الأهلي» و«نيوكاسل» يضعان اللمسات الأخيرة على انتقال يايسله

وضع «الأهلي» و«نيوكاسل» اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقال ماتياس يايسله لتولّي تدريب النادي الإنجليزي، حيث سيوقِّع عقداً يمتد لـ4 سنوات.

وتبلغ قيمة التعويض المالي الخاص بيايسله نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

إلا أن القيمة النهائية للصفقة مرشحة للارتفاع قليلاً، في ظل توقع انتقال عدد من أفراد الجهاز الفني المساعد مع يايسله، بينما لا تزال المفاوضات جارية بشأن آلية إنهاء ارتباطهم مع «الأهلي»، وفقاً للصحافي بن جاكوبس.

وخلال مسيرته مع «الأهلي»، ترك يايسله بصمةً واضحةً على المستويين الفني والرقمي، بعدما قاد الفريق في 138 مباراة، حقَّق خلالها 90 انتصاراً، مقابل 25 تعادلاً و23 خسارة، كما تُوِّج بـ3 بطولات، وأصبح ثاني أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ «الأهلي».

ورغم النجاحات التي حقَّقها المدرب الألماني، فإنَّ رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد يضع إدارة «الأهلي» أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً أنَّ الفريق جرى بناؤه وفق رؤيته الفنية، وأنَّ معظم التعاقدات الأجنبية والمحلية جاءت بما يتناسب مع أسلوبه القائم على الضغط العالي واللعب الهجومي.