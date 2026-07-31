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أوراق «الأهلي» مبعثرة... وجماهيره: مشروعنا في خطر!

‫ما بين رحيل نجومه... ومغادرة مدربه... واستقالة رئيسه

لاعبو «الأهلي» خلال معسكرهم الحالي في البرتغال (موقع النادي)
لاعبو «الأهلي» خلال معسكرهم الحالي في البرتغال (موقع النادي)
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أوراق «الأهلي» مبعثرة... وجماهيره: مشروعنا في خطر!

لاعبو «الأهلي» خلال معسكرهم الحالي في البرتغال (موقع النادي)
لاعبو «الأهلي» خلال معسكرهم الحالي في البرتغال (موقع النادي)

دخل النادي الأهلي في مرحلة حساسة من مسيرته، بعدما خسر، خلال فترة زمنية وجيزة، مجموعة من أبرز نجومه، فضلاً عن رحيل مدربه، في وقت يستعد فيه لموسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية.

وبدأت سلسلة المتغيرات بعدم توصل إدارة «الأهلي» إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإيفواري فرنك كيسيه بعدم تجديد عقده، قبل أن تتلقى الجماهير صدمة أخرى برحيل قائد الفريق الجزائري رياض محرز، ثم جاءت استقالة رئيس مجلس الإدارة خالد الغامدي لتزيد من حالة الغموض داخل النادي، ثم تكتمل سلسلة التطورات بإبلاغ المدرب الألماني ماتياس يايسله الإدارةَ بعدم استمراره، رغم إشرافه الكامل على إعداد الفريق للموسم الجديد وقيادته معسكر الإعداد الخارجي ووضع البرنامج الفني والبدني للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي يُعد حتى وقتٍ قريب أحد أكثر أندية «الدوري السعودي» استقراراً على المستوى الفني، بعدما حافظ على جهازه الفني وهيكله الأساسي، الأمر الذي منح الجماهير تفاؤلاً كبيراً بإمكانية البناء على ما تحقَّق في الموسم الماضي، والمنافسة بقوة على جميع البطولات، إلا أن المشهد تبدَّل بصورة متسارعة مع توالي هذه الأحداث.

وأصبح النادي مطالَباً بإعادة ترتيب أوراقه في وقت ضيق، سواء بحسم ملف الجهاز الفني الجديد أم تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تعويض الأسماء الراحلة، إضافة إلى معالجة الفراغ الإداري الذي خلفته استقالة رئيس النادي، وهي ملفات تمثل تحدياً كبيراً قبل انطلاق الموسم.

وتعيش الجماهير «الأهلاوية» حالة من القلق والترقب، في ظل غياب رؤية واضحة حول شكل الفريق، خصوصاً أن «الأهلي» مقبل على استحقاقات خارجية مهمة، تتقدمها بطولة «كأس القارات»، إلى جانب منافسات «الدوري السعودي»، و«كأس خادم الحرمين الشريفين»، و«دوري أبطال آسيا للنخبة»، وهي بطولات تتطلب جاهزية فنية وإدارية عالية منذ البداية.

ويخشى أنصار «الأهلي» أن تؤثر هذه المتغيرات المتلاحقة في مشروع الفريق الذي بدا، خلال الموسم الماضي، في طريقه نحو الاستقرار، بعد أن نجح في تشكيل هوية فنية واضحة وبناء مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة، قبل أن تعيد التطورات الأخيرة كثيراً من علامات الاستفهام حول مستقبل الفريق.

وتنتظر الجماهير، خلال الأيام المقبلة، خطوات حاسمة من إدارة النادي، سواء بإعلان الجهاز الفني الجديد أم استكمال ملفات التعاقدات؛ في محاولة لإعادة الثقة وطمأنة الشارع «الأهلاوي»، الذي يرى أن الفترة الحالية تمثل مفترق طرق حقيقياً، وأن سرعة اتخاذ القرار ستكون عاملاً مؤثراً في قدرة الفريق على الحفاظ على طموحاته، وعدم فقدان المكاسب الفنية التي تحققت خلال الموسمين الماضيين.

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