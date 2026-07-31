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الرئيس ترمب يشبّه تدفق المهاجرين على سبتة بـ«اجتياح»

حذر الأميركيين من مواجهة خطر أزمة مماثلة على أراضيهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
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الرئيس ترمب يشبّه تدفق المهاجرين على سبتة بـ«اجتياح»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

شبّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بـ«اجتياح»، محذراً من أن الأميركيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم. وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند: «شاهدت بالأمس الكارثة التي وقعت في إسبانيا. يبدو الأمر كأنه اجتياح لبلد من قبل مئات الآلاف من الناس، وسيحصل لنا الشيء نفسه إذا لم يُنتخب الجمهوريون، بل سيكون أسوأ وأوسع نطاقاً».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا حتى الآن إلى المغرب من جيب سبتة، بعدما عبر عشرات الآلاف الحدود إلى الجيب الواقع في شمال المغرب خلال الأيام الأخيرة. وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بحلول الساعة السادسة مساءً (16:00 بتوقيت غرينيتش)، كان 48.300 مهاجر قد عادوا عبر الحدود.

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