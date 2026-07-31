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وصول التوأم الملتصق الفيجي «جيسيبيل وديسيسيا» إلى الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

ذوو التوأم الملتصق الفيجي ثمَّنوا استجابة السعودية السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام (واس)
ذوو التوأم الملتصق الفيجي ثمَّنوا استجابة السعودية السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام (واس)
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وصول التوأم الملتصق الفيجي «جيسيبيل وديسيسيا» إلى الرياض

ذوو التوأم الملتصق الفيجي ثمَّنوا استجابة السعودية السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام (واس)
ذوو التوأم الملتصق الفيجي ثمَّنوا استجابة السعودية السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام (واس)

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الجمعة، التوأم الملتصق الفيجي «جيسيبيل وديسيسيا» برفقة ذويهما، قادمين من جزر فيجي؛ إذ نُقل إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، خالص الشكر والعرفان إلى القيادة.

وأوضح الربيعة، في تصريح، أن هذه «المبادرة الإنسانية النبيلة تُجسّد نهج السعودية الأصيل في مدّ يد العون لكل محتاج، ومسح آلام الإنسان أينما كان دون تمييز في جنسٍ أو لونٍ أو عرقٍ، وترجمةً حيّة لرسالة المملكة؛ عنوانها الإنسان، وغايتها الحياة».

وأكد أن «ما بلغته المملكة من تميز طبي في البرنامج، وما رسَّخته من ريادةٍ عالمية في التعامل مع أدق الحالات وأشدها تعقيداً، يمثل ثمرة رؤية إنسانية عميقة، وإرادةٍ صادقة جعلت من هذا البرنامج أملاً يُولد من رحم المعاناة، وفجراً يشرق في عيون أسرٍ طالما تطلّعت إلى غدٍ يجمع فلذات أكبادها في حياةٍ كريمة».

وأشار الربيعة إلى أن النجاحات المتوالية التي حقّقها الفريق الطبي السعودي التابع للبرنامج كانت «بفضل الله أولاً، ثم بما يمتلكه من خبرات متقدمة وكفاءات عالية»، منوهاً بأنها «رسّخت حضور المملكة مركزاً عالمياً رائداً في هذا الميدان الطبي الدقيق».

من جانبهم، عبّر ذوو التوأم الملتصق الفيجي عن شكرهم وتقديرهم للسعودية، حكومةً وشعباً، على ما لقوه من حفاوة وكرم استقبال وضيافة، والاستجابة السريعة التي طوّقت طفلتيهما بالرعاية والاهتمام.

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أخبار السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد السعودية فيجي

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