يوفنتوس يسعى لضم ريندرز من مانشستر سيتي

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي محادثات مع مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن إمكانية التعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز، في ظل بحث يوفنتوس عن بدائل للإيفواري فرانك كيسي، اللاعب الذي لم يحسم أمره بعد.

ووفقاً لموقع «توتو ميركاتو ويب»، نقلاً عن صحيفة «لا ستامبا»، فقد أجرى يوفنتوس اتصالات استكشافية أولية مع وكلاء ريندرز، لاستطلاع رأي اللاعب الهولندي حول رغبته في الانضمام إلى المشروع، ومع مانشستر سيتي، لاختبار ما إذا كان النادي الإنجليزي سيوافق على إعارته، ولم تبدأ المفاوضات الرسمية بعد، ولكن من المتوقع استمرار الحوار.

وتعكس المفاوضات مع ريندرز رغبة يوفنتوس في تجديد خط الوسط الذي يسعى لوتشيانو سباليتي لتعزيزه، ويعتبر الهولندي الدولي لاعباً سابقاً في ميلان، حيث انضم إلى مانشستر سيتي مقابل نحو 55 مليون يورو قبل عام واحد فقط، لكن يقال إنه تراجع في ترتيب اللاعبين الأساسيين في السيتي بعد بداية واعدة في إنجلترا.

وقد اكتسب ترشيحه زخماً جزئياً بسبب عدم إتمام صفقة كيسي حتى الآن.