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ترمب: لم أتحدث قط مع إنفانتينو بشأن البيع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
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ترمب: لم أتحدث قط مع إنفانتينو بشأن البيع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، للصحافيين في كامب ديفيد، إنه لم يتحدث مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن عرض الاتحاد حصصاً لمستثمرين خارجيين.

وأعلن «فيفا»، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يخطط لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التي ينظمها، وسيعرض حصصاً تصل إلى 20 في المائة فيه على مستثمرين خارجيين.

وتربط ترمب وإنفانتينو علاقة وثيقة بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وأوضح «فيفا» أن شركة أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترمب، من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا دونالد ترمب أميركا

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