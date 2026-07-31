دي زيربي مدرب توتنهام يرفض المغامرة بماديسون

أعلن روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، أن جيمس ماديسون لاعب الفريق يعاني من مشكلة بسيطة، ولذلك لن يتم إشراكه في جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي للنادي إنه حرصاً على عدم المخاطرة، خاصة بعد غياب لاعب الوسط عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، سيتم إراحة ماديسون كإجراء احترازي لبقية الجولة.

وينطبق الأمر نفسه على ماتيوس فرنانديز، الذي أعلن روبرتو، يوم الثلاثاء، أنه يعاني من إجهاد في عضلة الساق.

وقال دي زيربي، في مؤتمره الصحافي، بعد الحصة التدريبية المفتوحة في سيدني: «يعاني جيمس من مشكلة بسيطة. لا أريد المخاطرة، خاصة في هذا الوقت من الموسم، وبالأخص بالنسبة لجيمس، لأنه عانى من إصابة طويلة الموسم الماضي. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا. وينطبق الأمر نفسه على ماتيوس فرنانديز. ليس هذا هو الوقت المناسب للمخاطرة. سنستأنف التدريبات عند عودتنا إلى لندن».