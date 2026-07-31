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الرياضة رياضة عالمية

مودريك لاعب «تشيلسي» يعود للملاعب

جناح تشيلسي ميخائيلو مودريك (أ.ب)
جناح تشيلسي ميخائيلو مودريك (أ.ب)
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مودريك لاعب «تشيلسي» يعود للملاعب

جناح تشيلسي ميخائيلو مودريك (أ.ب)
جناح تشيلسي ميخائيلو مودريك (أ.ب)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، السماح لجناح «تشيلسي»، ميخائيلو مودريك، بالعودة إلى المنافسات فوراً، بعد أن أنهى «الاتحاد» الإجراءات الانضباطية المتعلقة بمكافحة المنشطات التي واجهها اللاعب الأوكراني، بالاتفاق مع «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات».

كان «الاتحاد الإنجليزي» قد عاقب مودريك، في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما سقط في اختبار منشطات، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن اللاعب طعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال «الاتحاد»، في بيان: «توصّل (الاتحاد) والسيد مودريك، الآن، بالاتفاق مع (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات)، إلى تسوية إجراءات الاستئناف. وكجزء من الاتفاق، أقر السيد مودريك بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه لقواعد مكافحة المنشطات، ووافق على فترة إيقاف تعادل المدة التي قضاها حتى تاريخ الاتفاق».

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الرياضة كرة القدم تشيلسي المنشطات في الرياضة بريطانيا

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