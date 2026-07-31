«دورة واشنطن»: بيغولا تهزم كالينسكايا وتواصل التقدم

واصلت الأميركية جيسيكا بيغولا تقدمها في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، لتهزم نظيرتها الروسية أنا كالينسكايا بمجموعتين دون مقابل في دور الثمانية من البطولة البالغ مجموعة جوائزها 1.2 مليون دولار.

وفازت بيغولا على نظيرتها الروسية كالينسكايا بنتائج أشواط 6 / 3 و7 / 5 لتتأهل للدور نصف النهائي.

وكانت بيغولا، وهي المصنفة الأولى على مستوى هذه البطولة، قد فازت في دور الـ16 على البولندية ماجدالينا فريتش بمجموعتين لواحدة.

وتبحث بيغولا عن تحقيق إنجاز في البطولة التي تقام في واشنطن، بعدما كانت قد أنهت مشوارها مؤخراً في بطولة ويمبلدون بدور الثمانية بالخسارة أمام مواطنتها كوكو غوف.