ديوكوفيتش يعود لسينسناتي

مع اقتراب انطلاق بطولة أميركا المفتوحة للتنس، تسلط عودة نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة سينسناتي التحضيرية الضوء على التحدي الذي يواجه اللاعب المخضرم، مع سعيه للحفاظ على لياقته البدنية مع تعزيز جاهزيته للمباريات لتحقيق لقبه 25 القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

ومنذ فوزه ببطولة أميركا المفتوحة في عام 2023، شاهد ديوكوفيتش الثنائي كارلوس ألكاراس ويانيك سينر يسيطر على منافسات تنس الرجال، بعد أن تقاسم الثنائي 10 ألقاب من أصل آخر 11 لقباً في البطولات الكبرى، مما أحبط مساعي الصربي (39 عاماً) لتحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية.

ومع ضيق الوقت المتبقي لزيادة رصيده من الألقاب الكبرى وتجاوز مارغريت كورت في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بالألقاب الكبرى في تاريخ هذه الرياضة، سسيشارك ديوكوفيتش في بطولة سينسناتي المفتوحة، إذ فاز باللقب في عام 2023 واستفاد من الزخم وحوّله إلى حملة ناجحة في نيويورك.

وقال ديوكوفيتش يوم الخميس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «يسعدني الإعلان عن مشاركتي في بطولة سينسناتي المفتوحة هذا العام، لأول مرة منذ عام 2023، عندما لعبت واحدة من أفضل المباريات النهائية من ثلاث مجموعات في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة في مسيرتي».

وأضاف: «لا أطيق الانتظار للعودة واللعب أمامكم. أنا متحمس جداً لرؤية المشجعين. سيحضر البطولة عشاق التنس من جميع أنحاء العالم. أراكم قريباً».

وتقام البطولة في الفترة من 13 إلى 23 أغسطس (آب).

وكانت سينسناتي مسرحاً لأحد أبرز انتصارات ديوكوفيتش في الآونة الأخيرة، بعد فوز الصربي على الإسباني ألكاراس في نهائي استمر ثلاث ساعات و49 دقيقة في عام 2023، ليحصد لقبه الثالث في البطولة، قبل أن يفوز بلقب أميركا المفتوحة.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات، يجد ديوكوفيتش نفسه في مرحلة مختلفة من مسيرته، وعلى الرغم من أنه لا يزال قادراً على المنافسة على أكبر الجوائز في هذه الرياضة، فإن الحفاظ على هذا المستوى على مدار أسبوعين أصبح مهمة أكثر صعوبة. وأصبح التحدي صعباً لدرجة أن ديوكوفيتش قلص جدول مشاركاته، إذ لعب في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا العام دون المشاركة في أي بطولة تحضيرية، ومع ذلك وصل إلى النهائي وقبل النهائي على التوالي.

وقال ديوكوفيتش بعد خسارته من سينر في ويمبلدون: «99 بالمائة من اللاعبين سيرون أن هذه نتيجة جيدة جداً».

وأضاف: «لكن بالنسبة لي، هي نتيجة جيدة لكنها ليست كافية، لأنني معتاد على تحقيق أفضل النتائج والإنجازات»، وتابع: «ما زلت أستمتع بإثارة المنافسة بالطبع، ربما لا أستمتع بالأسابيع الشاقة التي تسبق البطولات الكبرى، لأنني أعرض نفسي للكثير من الألم، وخاصة الألم الجسدي». وستمنح بطولة سينسناتي ديوكوفيتش فرصة أخيرة لتقييم مستواه قبل بطولة أميركا المفتوحة، إذ سيحاول مرة أخرى إيقاف ألكاراس وسينر وإضافة لقب جديد إلى رصيده في البطولات الكبرى.

وتنطلق البطولة الكبرى الأخيرة لهذا العام في 30 أغسطس (آب).