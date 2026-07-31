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الرياضة رياضة عالمية

الإسباني سانتي دينيا أول مدرب أجنبي لمنتخب التشيك

سانتي دينيا مدرباً للمنتخب التشيكي (إ.ب.أ)
سانتي دينيا مدرباً للمنتخب التشيكي (إ.ب.أ)
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الإسباني سانتي دينيا أول مدرب أجنبي لمنتخب التشيك

سانتي دينيا مدرباً للمنتخب التشيكي (إ.ب.أ)
سانتي دينيا مدرباً للمنتخب التشيكي (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، الجمعة، تعيين سانتي دينيا، المدرب السابق لمنتخب شباب إسبانيا، مدرباً لمنتخب التشيك.

وأصبح الإسباني (52 عاماً) أول مدرب أجنبي يقود منتخب التشيك، ووقع عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد.

وسيحل دينيا محل ميروسلاف كوبيك، الذي استقال بعد كأس العالم 2026، عقب انتهاء مشوار المنتخب عند دور المجموعات.

وقال دينيا في بيان: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا. كرة القدم التشيكية لها تاريخ عريق، وأنا متحمس للغاية لهذا المشروع. أمنيتي الوحيدة هي البدء في العمل في أقرب وقت ممكن».

وسيخوض دينيا، الذي قاد إسبانيا للفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب باريس 2024، أولى مبارياته في سبتمبر (أيلول) عندما يستضيف كرواتيا يوم 26 في دوري الأمم الأوروبية قبل اللعب ضد إنجلترا بعدها بثلاثة أيام.

وستلعب التشيك ضد إسبانيا، بطلة العالم وأوروبا، خلال البطولة مما سيؤدي إلى مواجهة بين دينيا وزميله السابق لويس دي لا فوينتي.

وقال دينيا: «لقد ولدت في إسبانيا وعملت في الاتحاد لمدة 15 عاماً، لكن الأمور مختلفة الآن. أريد الفوز على إسبانيا».

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الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية التشيك

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