سلوت يرفض فرصة تدريب هولندا

قالت وسائل إعلام هولندية الجمعة، إن أرني سلوت رفض فرصة أن يصبح مدرب منتخب هولندا الجديد، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للإعلان عن خليفة رونالد كومان. وأفادت وسائل إعلامية بأن سلوت، الذي أقاله ليفربول الموسم الماضي، كان المرشح الأوفر حظاً لتولي تدريب هولندا، لكنه فضل مواصلة العمل على مستوى الأندية.

وأشارت التقارير إلى أن سلوت (47 عاماً)، لم يرفض تدريب هولندا فحسب، بل رفض عروضاً من ميلان الإيطالي، وفولهام الإنجليزي، والأهلي السعودي.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بياناً الأسبوع المقبل، بشأن البحث عن مدرب ليحل محل كومان، الذي رحل بعد خروج الفريق المخيب للآمال من دور الـ32 في كأس العالم أواخر يونيو (حزيران).

وتولى كومان (63 عاماً) قيادة هولندا منذ عام 2023.

وأكد إريك تن هاغ في وقت سابق من يوليو (تموز)، أنه ليس متاحاً لتولي هذا المنصب، وأنه سيواصل تدريب نادي تفينتي أنشيده في العامين المقبلين.

أما المرشح البارز الآخر، فهو بيتر بوش، الذي مدد عقده مع آيندهوفن في نهاية الموسم الماضي، بعد أن قاده للفوز بلقب الدوري الهولندي.

وستلعب هولندا في مباراتها المقبلة ضد ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر (أيلول).