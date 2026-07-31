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الرياضة رياضة عالمية

«دورة لوس كامبوس»: الكندي دينيس شابوفالوف يبلغ قبل النهائي

الكندي دينيس شابوفالوف يتألق في لوس كابوس (إ.ب.أ)
الكندي دينيس شابوفالوف يتألق في لوس كابوس (إ.ب.أ)
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«دورة لوس كامبوس»: الكندي دينيس شابوفالوف يبلغ قبل النهائي

الكندي دينيس شابوفالوف يتألق في لوس كابوس (إ.ب.أ)
الكندي دينيس شابوفالوف يتألق في لوس كابوس (إ.ب.أ)

واصل الكندي دينيس شابوفالوف، حملة الدفاع عن لقب بطولة لوس كابوس للتنس، المقامة حالياً في المكسيك، عقب تأهله للدور قبل النهائي.

وفاز شابوفالوف، المصنف الثامن للبطولة، على التشيكي داليبور سفرتشينا بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، ليحافظ على آماله في التتويج بلقب المسابقة، المقامة على الملاعب الصلبة، للنسخة الثانية على التوالي.

كما فاز كولمان وونغ، من هونغ كونغ على الأميركي جينسون بروكسبي بنتيجة 6 - 1، 7 - 5، ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة ويواجه الفرنسي آرثر جيا، الذي تغلب على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، المصنف الثالث للمسابقة.

وانتصر جيا على سيروندولو بنتيجة 6 - 7 (11 - 13)، 6 - 4، 6 - صفر، في مفاجأة من العيار الثقيل، ليواصل مغامرته في المسابقة.

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الرياضة تنس المكسيك

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