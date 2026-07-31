«دورة واشنطن»: دي مينور حامل اللقب يبلغ ربع النهائي

بلغ حامل اللقب الأسترالي أليكس دي مينور الدور ربع النهائي من بطولة واشنطن المفتوحة في كرة المضرب، بتغلبه بسهولة على مواطنه كروز هيويت 6-2 و6-3 الخميس.

كما التحق بدي مينور وهو المصنّف الأول في البطولة، إلى الدور عينه، الأميركي بن شيلتون الثاني.

وكان من المتوقع أن يشكل دي مينور اختباراً صعباً للشاب هيويت البالغ 17 عاما، وهو نجل النجم والمصنّف الأول السابق لايتون هيويت.

وبالفعل، بدا أن المجموعة الأولى تتجه إلى اكتساح كامل، بعدما تقدّم دي مينور 5-0 على حساب المصنّف 612 عالمياً والذي حقق الثلاثاء أول فوز له في دورات «إيه تي بي» بتخطيه الأميركي ماركوس جيرون.

لكن هيويت استعاد توازنه، فكسر إرسال منافسه في الشوط السادس 1-5، ثم حافظ على إرساله 2-5، قبل خسارة المجموعة 2-6.

وبدعم من الجمهور، ومن بينهم والده الغني عن التعريف لايتون، بدأ هيويت المجموعة الثانية بصورة جيدة.

إلا أنه خسر إرساله مجدداً في ثاني أشواط إرساله، ولم يتمكن من مجاراة دي مينور الذي احتضنه بحرارة عند الشبكة بعد نهاية المباراة.

وقال دي مينور: «كان الأمر غريباً بالتأكيد. كنت أعلم أنني سأواجهه يوماً ما، لكنني لم أتوقع أن يحدث ذلك هذا الأسبوع».

وأضاف: «كان شعوراً رائعاً. حتى قبل المباراة، كانت هناك كل تلك الصور المميزة التي تجمعنا وكيف كبر كل منا مع مرور السنوات».

وتابع: «أنا سعيد لأنني تمكنت من تجاوز هذه المباراة، لكنني متأكد من أننا سنخوض العديد من المواجهات في السنوات المقبلة».

وسيواجه دي مينور في الدور المقبل الأميركي براندون ناكاشيما الذي فاجأ التشيكي ياكوب منشيك السابع 7-6 (7-5) و3-6 و6-4.

ومن جهته، تأهل شيلتون بعد فوز شاق على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (3-7) و6-3 و6-4.

وبعدما منح أومبير المجموعة الأولى بخطأ إرسال مزدوج في نقطة حسم المجموعة، فرض شيلتون سيطرته على المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فكانت متقاربة ومتوترة، وبعد أن انتزع شيلتون كسر إرسال في الشوط التاسع 5-4، اضطر لإنقاذ نقطة كسر إرسال في الشوط العاشر، قبل حسم المباراة بإرسال قوي ردّه أومبير إلى الشبكة.

وقال شيلتون: «بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالعزيمة والقلب القتالي الليلة»، وذلك بعدما حجز موعداً مع التشيلي أليخاندرو تابيلو الذي تغلب على الفرنسي تيرانس أتمان 6-3 و7-6 (8-6).