جنوب أفريقيا تعلن رحيل مدربها البلجيكي بروس

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن هوغو بروس قال إنه لن يجدد عقده لتدريب المنتخب الوطني بعد انتهاء مدته هذا الشهر.

وتولى البلجيكي بروس (74 عاماً) تدريب منتخب جنوب أفريقيا منذ مايو (أيار) 2021 وقاده إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2023، بالإضافة إلى التأهل لمرحلة خروج المغلوب لأول مرة في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور 32 بالخسارة أمام كندا.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة عرض على بروس تمديد عقده حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية لعام 2027 في يوليو (تموز) المقبل، لكنه قرر اعتزال التدريب كما كان قد ألمح إلى ذلك قبل انطلاق كأس العالم.

وأصبح بروس أكبر مدرب يفوز بمباراة في كأس العالم عن عمر 74 عاماً و75 يوماً، عندما تغلب فريقه على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتستعد جنوب أفريقيا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وتستهل مشوارها باستضافة غينيا نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتضم مجموعتها أيضاً كينيا، إحدى الدول المضيفة للبطولة، وإريتريا.